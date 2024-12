UPDATE ora 11.20: Premierul Marcel Ciolacu a transmis și el un mesaj televizat în care a precizat că „este o victorie a dreptății și a demnității naționale și un semnal clar că nu vom accepta vreodată să fim cetățeni de mâna a doua în Europa”.

„Este, înainte de toate, un triumf al tuturor românilor, indiferent de opțiunea politică sau de situația socială. Este o victorie a muncii în echipă pentru binele țării. Pentru că la acest moment au contribuit lideri de opinie din țară și din străinătate, personalități publice și oameni obișnuiți, alături de miniștri, diplomați, europarlamentari și tehnicieni din zeci de instituții”, a adăugat șeful Executivului.

UPDATE ora 11.15: Președintele Klaus Iohannis a spus într-o declarație televizată că este „o decizie așteptată prea mult timp de către noi toți”.

„Datorită eforturilor coordonate ale autorităților române și a demersurilor intense care s-au făcut la nivel politico-diplomatic – și vreau să evidențiez aici în special Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe, ne putem bucura, în sfârșit, de un drept binemeritat, dobândit în mod legitim de România”, a transmis șeful statului.

Știrea inițială: Consiliul JAI a votat eliminarea controalelor la frontierele interne terestre pentru România și Bulgaria.

„Miniștrii de interne tocmai au adoptat o decizie de ridicare a controalelor la frontierele terestre interne cu și între Bulgaria și România începând cu 1 ianuarie 2025. O mare victorie pentru Bulgaria, România și întreaga Europă”, a transmis președinția ungară a Consiliului UE pe Twitter.

