A cui e vina? – răspunsul celor care apără echilibrul dintre Natură și Român

De ce vine cioara în Cișmigiul din București sau distruge recoltele în țară? Ciorile trăiesc în apropierea omului, la fel cum o fac și șobolanii. Și atâta timp cât noi n-o să reușim să gestionăm problema deșeurilor, vom avea într-adevăr destul de multe incidente. Așa cum avem și cu urșii, lupii.

De ce coboară ursul în Sinaia? Pentru că nu are mâncare, pentru că am distrus echilibrul habitatului acestuia. 

Sunt șacali la șes sau la deal. Prezența șacalului arată diferența dintre ce percepem noi cu adevărat și realitate. Șacalii nu-s periculoși pentru om decât în condiții particulare. Dar ne sperie urletul lor. Bun, dar ne-am gândit oare că am lăsat terenurile agricole goale și-n felul acesta se apropie de noi tot mai mult? 

Ne plângem de urși, șacali, ciori. Toate aceste animale sălbatice se hrănesc, în multe cazuri, cu reziduurile noastre. Simbolic, împărțim mâncarea cu ele. Nu doar că favorizăm apropierea animalului sălbatic de noi, dar îi invităm să ne ia urma, să trăiască ca noi”. 

Le e bine, se înmulțesc și nu au unde găsi hrană mai bună decât în preajma noastră, a omului. Nu e normal să accepte o invitație ca aceasta la un trai mai bun?” declară Cristian Remus Papp (doctor în biologie, coordonatorul Departamentului Specii sălbatice și arii protejate, WWF România). 

Suceava e a Vidrelor

Asociația Fly Fishing Rarău a anunțat alarmată cum vidra se înmulțește și se ospătează temeinic cu lipan și păstrăv pe sectoare de râu din bazinul superior al râurilor Moldova și Suceava, dar și în Lacul Iezer Sadova. Pescarii din zonă „atacă” vidra fără milă: „Vidra e protejată de UE. Înțelegem, ea curăță apele. Dar noi am ajuns să prindem doar capete de păstrăv, că vidra face regula. Atacă păstrăvul. UE și oengiștii ne dictează ce să facem în casele noastre. De ce?”

Harghita e a Urșilor. Și românul e un biet copil 

Hadnagy Lehel e din Valea Ghimeșului, teritoriu înspre Harghita. Face gordune, dar e inginer silvic de felul lui. „Când tu arunci juma de porc lângă casă, de ce n-ar veni ursul la tine-n casă? Dacă tu îl aduci pe urs în casă și-l ospătezi, nu crezi că vrea mai mult de la tine? Adică, să mai vină, de exemplu? Nu e de joacă. Acum mai e mania să te și filmezi cu ursul. Păi, nu e nebunie asta? Tu crezi că dacă i-ai dat de mâncare, gata e om ca tine. Nu e, e fiară și te omoară. Aha, după toate astea, uite ce faci: urli de durere, urli că uite ce mi-a făcut ursul. Păi, nu ești tu un copil că gândești cum gândești și ursul rămâne urs și-ți dă o labă de nu te vezi?”

Oltul e al Șacalilor

„Șacalul este un străin, un nemernic. Mi-a mușcat două oi, am pornit în prinderea lui cu niște săteni. Crezi că se poate? Nu! Că e protejat! Ajungem să ne mănânce în casa noastră și să nu putem face nimic. Ce țară e asta? Spuneți-ne ce țară e asta? E țara mea ca român, sau a șacalului? Și oengiștii zic că noi suntem de vină. Dar a cui e țara asta? Stăm cu mâinile cruciș și ne uităm ca la Ursul Panda. Ca la Inorogi. Ca la rinoceri. N-avem voie să vânăm, n-avem voie să punem otravă. Ori asta e casa noastră România. N-avem dreptul să ridicăm botul, n-avem voie să vânăm, nu ne mai apără nimeni. Parcă era mai bine cu lupul, ne descurcam cu lupul.” – spune un moșnean din Baldovinești-Olt.

Despre șacal și lup

Moșneanul nostru din Baldovinești spune că de lup nu-i e frică ca de nenorocitul de șacal. N-a văzut lup pe aici decât în poveștile tatălui.

„Lupul nu mai e luat în considerare ca altădată. A pierdut terenul. Lumea e înspăimântată de șacal pentru că știe prea puține despre Șacal, e perceput ca noutate, ca un străin al locurilor și, de aceea, românul a scornit multe mituri care circulă despre el. Poveștile pornesc mereu de la urletul lui. Ori, urletele pe care le percepem noi nu sunt de la atâția indivizi precum am crede noi. Urlă ca să înspăimânte, dar să se și apere. Uite, sunt aici, nu te apropia!” – declară Cristian Remus Papp (WWF România)

Vă puteți imagina o lume fără urși, lupi, vulpi?

Cristian Remus Papp (WWF România): Unul din reproșuri e de ce iau apărarea șacalului, ursului și nu iau apărarea românului. Doar că e o percepție greșită. Noi de fiecare dată am încercat să venim cu soluții care sunt în beneficiul omului, dar și în beneficiul animalului. Omul e șeful junglei, da? El atunci trebuie să aibă grijă de jungla lui. Ursul, șacalul, vulpea vin unde le e bine. Se înmulțesc pentru că le e bine. 

Dacă vorbim despre urs, uite la Băile Tușnad, avem un model de bune practici. Un altfel de management scade numărul de conflicte încă din 2023 încoace. Acolo n-au mai fost pagube înregistrate, inclusiv numărul apelurilor la 112 a scăzut drastic și asta în condițiile în care localitatea este așezată exact în mijloculul unui coridor ecologic. Zilnic sunt urși care tranzitează și cu toate astea prin măsurile care s-au luat, inclusiv printr-o bună gestionare a deșeurilor, prin îmbunătățirea eficienței echipei de intervenție, prin monitorizarea anumitor exemplare problematice, prin instalarea de garduri electrice, printr-o mult mai bună conștientizare în rândul comunității locale, s-a reușit această performanță până la urmă care este notabilă de-a dreptul pentru Europa și nu numai. Noi sigur suntem și de partea animalelor, dar ne interesează în primul rând de comunitățile locale și să aducem soluții care să funcționeze. 

Noi nu ne-am opus vânătorii, însă considerăm că doar vânătoarea nu poate să rezolve problema. Există în aceste cereri de vânătoare un bun simț și o etică? O fi haos când urlă un șacal, când vine ursul. Dar nu credeți că dreptul la vânătoare, dat oricui, ar crea un haos mai mare? Nu-i adevărat că nu ne lasă Uniunea Europeană, nu ne mai lasă ONG-urile să fim ca altădată, stăpâni pe destinele noastre. 

UE sau noi ongiștii credem că e nevoie de protejarea omului și a proprietății lui. Dar suntem totuși în 2026. Ne-am sălbăticit oare într-atât? Să nu uităm că trăim în Natură, că depindem de ceea ce oferă Natura. Vă puteți imagina, o lume fără urși, lupi, vulpi? Numărul ierbivorelor ar crește destul de mult, așa cum s-a întâmplat în țările din Vest care și-au pierdut carnivorele. Sigur, tot timpul există și această opțiune să exterminăm tot, să rămânem doar noi pe planetă, însă a fi om înseamnă ceva mai mult.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
Știri România 11:38
Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
Ninsori în București și alte orașe din sudul țării: stratul de zăpadă va fi de până la 15 cm. Temperaturile scad și până la -15 grade zilele viitoare
Știri România 10:41
Ninsori în București și alte orașe din sudul țării: stratul de zăpadă va fi de până la 15 cm. Temperaturile scad și până la -15 grade zilele viitoare
Parteneri
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Adevarul.ro
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Stiri Mondene 11:20
Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Stiri Mondene 11:00
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
ObservatorNews.ro
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax.ro
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața
KanalD.ro
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața

Politic

Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 01:40
Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Politică 09 ian.
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii