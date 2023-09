Romtehnica, compania de import-export a MApN, este prima în topul exportatorilor români în Ucraina, potrivit datelor pentru 2022 și pentru primele cinci luni din acest an. Romarm, compania producătoare de armament a statului aflată în subordinea Ministerului Economiei, s-a clasat pe locul 4 în urmă cu an și pe 10 în primele luni ale acestui an.

Pe lângă cele două mari companii, în topul exportatorilor români în Ucraina se mai află și o filială a Romarm – pe locul 6 în clasamentul pe 2023. Este vorba de „Uzina de produse speciale Dragomirești”. Potrivit Romarm, la Dragomirești se fabrică muniții pentru artilerie, bombe de aviație, încărcături explozive pentru minerit sau detonări de suprafață și explozibili pentru uz militar ori poliție.

Exporturi de drone de 56 de milioane de euro

INS nu precizează valoarea exporturilor militare pe care România le-a făcut anul trecut și în acest an în Ucraina, dar oferă unele detalii despre produsele exportate de statul român.

Pentru 2022, când a început războiul din Ucraina, INS raportează că România a avut un export de vehicule aeriene fără pilot (fără a preciza un număr exact) în valoare de 432.450 de euro și cu o greutate de 762 de kilograme.

Recomandări Măsurile fiscale – ultima variantă. Cum arată proiectul de lege pe care Guvernul vrea să-l adopte prin asumarea răspunderii

De asemenea, tot anul trecut, România a mai trimis în Ucraina părți de vehicule aeriene încadrate în categoriile comerciale de export „drone, nave spațiale, inclusiv sateliți și vehicule de lansare suborbitale și spațiale” în valoare de 51.815.820 de euro.

Exporturile au continuat și în primele cinci luni din acest an, perioadă în care, potrivit datelor INS, au fost trimise către Ucraina drone în valoare de 4.239.810 euro, care au cântărit peste cinci tone.

Cu acest export, totalul produselor din categoria „drone, nave spațiale, inclusiv sateliți și vehicule de lansare suborbitale și spațiale” exportate de România în Ucraina ajunge la peste 56 de milioane de euro.

Potrivit surselor Europa Liberă, exportul a fost realizat, cel mai probabil, de o companie sau mai multe cu acționariat privat, întrucât companiile de stat românești nu ar produce drone militare. INS nu menționează nici dacă sunt drone militare sau civile.

Pe lista INS se mai regăsesc și alte produse care pot indica o utilizare militară. Mai exact, sunt menționate exporturi de produse din categoria „alte vehicule aeriene (de exemplu, elicoptere, avioane)”.

Secretomania oficialilor români

În timp ce alte state anunță public valoarea exporturile și produsele incluse în pachetele de sprijin pentru Ucraina, România a adoptat drept politică națională păstrarea secretului.

Recomandări ACȚIUNILE DNA. Flagrante și bani confiscați: ce s-a întâmplat cu ultima șarjă de dosare DNA? După 6 ani, trei procese sunt încă în primă instanță și au însumat 183 termene de judecată

„Nu cred că este foarte bine să facem declarații publice ample cu privire la ce face o țară sau alta în această privință”, a fost răspunsul scurt al lui Klaus Iohannis, în aprilie 2022, când a fost întrebat ce sprijin militar trimite România vecinului său.

Această politică a tăcerii a fost menținută în cele 19 luni de război. „Nu comentez pe această temă”, a repetat de trei ori consecutiv fostul ministru român de externe Bogdan Aurescu, la insistențele unui jurnalist al postului BBC, care a dorit să afle ce sprijin a acordat România vecinului său în timpul războiului, într-un interviu acordat în martie 2023.

„Deoarece aceasta este politica guvernului nostru. Considerăm că este mai eficient în acest fel”, și-a motivat fostul ministru decizia de a nu răspunde insistențelor jurnalistului.