Raportul pentru anul 2025 marchează o deteriorare față de anul anterior, când România ocupa poziția 69, cu un scor de 46 de puncte din 100 posibile. Scara de evaluare a organizației plasează 0 drept „foarte corupt” și 100 drept „foarte curat”.

Lideri regionali, în ciuda regresului

Deși trendul este descendent, România își păstrează totuși cea mai bună poziție în comparație cu vecinii săi, care se confruntă cu probleme și mai acute de percepție a corupției:

Republica Moldova: Locul 80 (42 puncte);

Bulgaria și Ungaria: Ambele pe locul 84 (40 puncte);

Ucraina: Locul 104 (36 puncte);

Serbia: Locul 116 (33 puncte).

Privind retrospectiv, cel mai bun scor al României (48 de puncte) a fost atins în perioada 2016-2017, în timp ce minimul istoric (43 de puncte) a fost înregistrat în anii 2013-2014.

Scorul actual se încadrează în ceea ce raportul numește un „interval de încredere” (43-47 puncte), unde fluctuațiile mici nu sunt considerate întotdeauna statistici semnificative, dar indică o stagnare.

Topul mondial: Danemarca, Finlanda și Singapore

La nivel global, Danemarca rămâne cea mai puțin coruptă țară din lume, cu un scor de 89 de puncte, fiind urmată îndeaproape de Finlanda (88) și Singapore (84).

Topul este completat de Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveția, Luxemburg, Olanda, Germania și Islanda.

La polul opus, cel mai corupt stat din lume este considerat Sudanul de Sud.

Ce măsoară Indicele CPI

Indicele CPI este cel mai respectat barometru global în materie, agregând date din 13 sondaje și evaluări realizate de instituții precum Banca Mondială și Forumul Economic Mondial.

Acesta nu măsoară corupția „la firul ierbii”, ci percepția experților și a oamenilor de afaceri asupra sectorului public.

Printre criteriile evaluate se numără:

Mita și deturnarea fondurilor publice;

Folosirea funcțiilor publice pentru beneficii personale;

Nepotismul în numirile oficiale;

Protecția juridică a avertizorilor de integritate;

Transparența activităților guvernamentale.

Concluzia generală a Transparency International pentru anul 2025 este una rezervată: corupția rămâne o amenințare serioasă la nivel global, semnele de progres fiind limitate.

