Potrivit raportului, acest parcurs depinde atât de deblocarea unor noi motoare de creștere, cât și de consolidarea fundamentelor economice ale țării.

Cum poate România să închidă calea pentru decalajul de venituri față de UE până în 2040

În ultimele trei decenii, România a trecut de la o economie post-socialistă la una dintre cele mai dinamice din Uniunea Europeană, cu cea mai rapidă creștere.

Între 2015 și 2024, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în medie cu 3,7% pe an, urcând de la 56% la 78% din media UE.

Pentru a recupera integral decalajul față de Europa Occidentală, țara trebuie însă să își valorifice noi surse de competitivitate și reziliență.

Raportul „România 2040: Dezvoltarea unor noi motoare de creștere economică” identifică patru sectoare-cheie cu cel mai mare potențial de a impulsiona dezvoltarea:

– Inteligența artificială și serviciile moderne – valorificarea digitalizării și a forței de muncă înalt calificate pentru a urca în lanțul valoric.

– Extinderea industrială prin nearshoring și friendshoring (mutarea sau apropierea producției industriale mai aproape de piața țintă sau către țări prietene) – atragerea de noi investiții în producție, în contextul diversificării lanțurilor de aprovizionare.

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Recomandări
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

– Agricultura și industria alimentară – creșterea productivității într-un sector unde România are avantaje naturale semnificative.

– Turismul și economia experienței – valorificarea resurselor culturale și naturale insuficient exploatate pentru a spori veniturile.

Totuși, motoarele de creștere nu sunt suficiente de unele singure. Studiul subliniază importanța unor instituții solide, a unei politici fiscale sănătoase și a unei infrastructuri moderne.

De asemenea, raportul polonezilor evidențiază necesitatea dezvoltării pieței de capital și a unui ecosistem de inovare care să stimuleze antreprenoriatul.

Doar prin combinarea acestor fundamente cu oportunitățile sectoriale, România poate asigura un progres durabil. Aceasta este calea pentru închiderea decalajului de venituri față de UE până în 2040.

Raportul România 2040 și concluzii esențiale

Raportul oferă o foaie de parcurs orientată spre viitor pentru transformarea economică a României. Nu doar că identifică noile oportunități, dar trasează și direcțiile de politică publică și reformele instituționale necesare pentru a le valorifica.

Prin combinarea investițiilor strategice în sectoarele de creștere cu acțiuni ferme pentru întărirea fundamentelor economiei, România are șansa de a se poziționa printre cele mai dinamice economii europene până în 2040.

1. România trebuie să valorifice noi motoare de creștere – inteligența artificială, serviciile de afaceri, industria, agricultura și turismul – pentru a ajunge la nivelul de trai al UE.

2. Agricultura și turismul sunt încă subdezvoltate, dar oferă oportunități importante de a crește productivitatea și de a consolida competitivitatea internațională.

3. Creșterea sustenabilă nu depinde doar de noile motoare, ci și de instituții mai puternice, politici economice solide, infrastructură modernă, mai multă inovare și o piață de capital mai dezvoltată.

Ce arată raportul polonezilor despre România – rezumat

  1. Creșterea economică a României în ultimii 30 de ani

România a trecut, în ultimii 30 de ani, de la un sistem post-socialist la o economie de piață dinamică, devenind una dintre cele mai performante economii din UE.

„Între 2015 și 2024, PIB-ul real pe cap de locuitor a crescut, în medie, cu 3,7% pe an, România devenind unul dintre liderii economici ai UE”, se arată în document.

Nivelul PIB-ului pe cap de locuitor a urcat de la 56% din media UE (2015) la 78,3% (2024).

Pentru a ajunge la nivelul mediu al UE până în 2040, România trebuie să mențină o creștere anuală de 2,8–3%, este recomandarea din raport.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

2. Recomandări pentru noile motoare de creștere economică

Raportul propune patru sectoare-cheie în care se pot îmbunătăți lucrurile și vine cu unele recomandări pentru țara noastră.

  • Inteligența artificială și servicii moderne – „România are un sector IT puternic, cu 280.000 de angajați și 4,5% din PIB, care ar trebui direcționat către dezvoltarea soluțiilor AI”, spune raportul.
  • Industria (atragerea de noi investiții și high-tech) – „Costul forței de muncă (12,5 euro/oră) este printre cele mai scăzute din UE, avantaj pentru atragerea investițiilor industriale”, este recomandarea celor care au analizat economia țării noastre.

Câteva domenii spre care România s-ar putea îndrepta sunt: potențial în baterii, mașini electrice și industria apărării.

  • Agricultura și industria alimentară – „Aproape 21% din forța de muncă lucrează în agricultură, dar sectorul produce doar 4,5% din PIB în 2023, astfel că există un mare potențial de creștere a productivității”, mai spun polonezii, referindu-se la economia României.

Prin reforme bine susținute și consolidarea fermelor, spre exemplu, s-ar putea aduce un plus de 10% la PIB.

  • Turismul și economia experienței – „România atrage mult prea puțini turiști străini (4,9 milioane de înnoptări în 2023, de câteva ori mai puțin decât Polonia sau Ungaria)”, este o altă concluzie a economiștilor.

3. Cinci domenii critice

Raportul identifică cinci domenii critice, stabilindu-le ca priorități fundamentale.

  • întărirea încrederii în instituții, în special administrația publică (România are abia 47% credibilitate, având în vedere nivelul scăzut de încredere și corupția ridicată
  • politică macroeconomică: deficit bugetar record de 9,3% din PIB în 2024, cel mai mare din UE, astfel că este nevoie de creșterea veniturilor fiscale
  • acoperirea cu 5G este de doar 47% dintre gospodării, cel mai mic nivel din UE
  • cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare de doar 0,52% din PIB, în timp ce media UE este de 2,24%
  • capitalizarea bursieră este subdezvoltată, de 12% din PIB, ceea ce înseamnă mult sub Polonia (22%) sau Germania (44%).

„România poate ajunge la nivelul mediu al UE până în 2040, dar numai dacă menține o creștere anuală a PIB-ului pe cap de locuitor de 2,8%–3% și implementează reforme în instituții, finanțe publice, infrastructură, inovare și piața de capital”, se arată în raportul „România 2040: Dezvoltarea unor noi motoare de creștere economică”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Unica.ro
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.RO
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie 2025
Știri România 14:15
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie 2025
A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Știri România 13:05
A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alina Laufer a născut a patra oară. Ce nume special a ales pentru fetița ei și a lui Ilan. „Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte”
Stiri Mondene 13:37
Alina Laufer a născut a patra oară. Ce nume special a ales pentru fetița ei și a lui Ilan. „Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte”
Micutzu, fascinat de un număr spectaculos în cea de-a treia ediție „The Ticket”: „Poți fi mai uimitor decât atât?”
Stiri Mondene 13:19
Micutzu, fascinat de un număr spectaculos în cea de-a treia ediție „The Ticket”: „Poți fi mai uimitor decât atât?”
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
ObservatorNews.ro
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Mediafax.ro
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult