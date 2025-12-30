Tehnologia care va sta la baza viitoarelor generații de computere

NanoIC este concepută ca o infrastructură de cercetare și testare pentru tehnologii care depășesc semiconductorii clasici, vizând cipuri cu dimensiuni sub pragul de 2 nanometri.

Aceste tehnologii vor sta la baza viitoarelor generații de computere, rețele de comunicații, sisteme de mobilitate, soluții energetice și aplicații medicale avansate.

Proiectul se înscrie într-un demers amplu al Uniunii Europene de consolidare a autonomiei tehnologice, în acord cu obiectivele European Chips Act, prin care Europa își propune să devină nu doar un consumator, ci și un dezvoltator și producător de tehnologii avansate.

România, într-un grup select

Centrul principal al proiectului NanoIC este la Imec, în Leuven, Belgia, una dintre cele mai performante platforme de cercetare în microelectronică la nivel mondial.

Aici, alături de centre partenere din Franța, Germania, Finlanda, Irlanda și România, vor fi testate noi tipuri de cipuri, memorii și tehnologii de interconectare, înainte ca acestea să fie introduse în producția comercială.

România participă în consorțiu prin Universitatea Politehnica din București, care contribuie cu expertiză în cercetarea materialelor, a suprafețelor și a nanotehnologiilor.

Implicarea României în acest proiect o poziționează într-un grup select de țări care contribuie direct la dezvoltarea tehnologiilor ce vor modela următoarele decenii.

Ce este NanoIC

În esență, NanoIC funcționează ca o „linie pilot” care face legătura între cercetarea de laborator și aplicarea industrială.

În cadrul acesteia sunt testate cipuri extrem de avansate de tip system-on-chip, noi generații de memorii și soluții de interconectare ce permit funcționarea mai multor cipuri ca un singur sistem integrat. Acest proces este esențial pentru ca firmele europene să poată transforma inovația în produse competitive pe piața globală.

Un aspect-cheie al proiectului este accesul anticipat oferit proiectanților europeni la kiturile de proiectare (PDK), care permit simularea și testarea viitoarelor cipuri înainte ca tehnologiile să fie disponibile comercial. Astfel, sunt reduse semnificativ costurile și riscurile asociate procesului de inovare.

NanoIC este deschis nu doar marilor companii, ci și start-up-urilor, universităților și institutelor de cercetare, care pot utiliza infrastructura pentru a-și dezvolta propriile soluții. De asemenea, furnizorii de echipamente și materiale au posibilitatea de a testa noi tehnologii într-un mediu controlat. Proiectul include și o componentă educațională importantă, cu programe dedicate formării studenților și tinerilor cercetători, având ca scop crearea unei noi generații de specialiști în domeniul semiconductorilor.

Finanțarea NanoIC este asigurată din fonduri europene, prin programele Digital Europe și Horizon Europe, la care se adaugă contribuțiile statelor participante, inclusiv ale României. Este o investiție strategică pe termen lung, menită să garanteze că Europa rămâne competitivă într-un sector esențial pentru securitatea economică, industrială și geopolitică.

Pe termen scurt, NanoIC reprezintă un proiect de cercetare avansată. Pe termen mediu și lung însă, miza este una strategică: dacă Europa va reuși să transforme aceste tehnologii în produse comerciale, va putea juca un rol major într-o industrie care susține totul, de la telefoane mobile și centre de date, până la vehicule electrice și echipamente medicale de ultimă generație.

