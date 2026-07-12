Filipine au câştigat în 2016 un proces important la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că pretenţiile ample de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei în dreptul internaţional. Beijingul o respins această decizie istorică.

„Reafirmăm că hotărârea pronunţată acum zece ani de Tribunalul de Arbitraj reprezintă o etapă importantă şi este definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic şi irevocabilă între China şi Filipine”, se arată în declaraţia comună semnată de 14 țări.

Filipine şi China au fost implicate într-o serie de ciocniri maritime în ultimii ani, Manila acuzând în special Beijingul de „manevre periculoase” în interiorul zonei sale economice exclusive, inclusiv de utilizarea tunurilor de apă pentru a împiedica misiunile de reaprovizionare pe insulele filipineze.

Pe lângă Filipine, Japonia, Statele Unite și România, printre semnatarii declaraţiei comune figurează Australia, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Slovenia.