ActiveNews publică și o informare din partea Poliției de Frontieră, din luna februarie 2026, care menționează că, de la începutul războiului. din țara vecină, în România au intrat 14.001.281 de cetățeni ucraineni.

Articolul pune cifrele în legătură cu recenta acțiune a Ungariei, care a blocat, într-o întâlnire a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro.

Ajutorul acordat de România pentru Ucraina

Afirmația conform căreia România ar fi ajutat financiar Ucraina cu suma de 5 miliarde de euro a pornit de la fostul ministru al Finanțelor și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu. Acesta nu a oferit dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

Informațiile au fost deja infirmate de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Conform unei comunicări din partea Consiliului Fiscal, asistența internațională nu are o poziție explicită în bugetul public, iar sprijinul acordat Ucrainei este secretizat, prin decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

O notă a Parlamentului European, elaborată în baza datelor europene și ale Institutului Kiel de economie mondială (Germania), arată că, în perioada februarie 2022 – iunie 2025, România a susținut Ucraina cu aproximativ 1,5 miliarde de euro.

O bază de date a Institutului Kiel arată că, în perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025, România a oferit un total de 1,91 miliarde euro, din care doar 0,54 miliarde sunt bani publici din România, restul de 1,37 fiind fonduri din partea UE.

Baza de date conține sume din partea mai multor state, oferite Ucrainei, și poate fi descărcată aici.

Numărul de ucraineni veniți în România

Cele mai recente date, din 4 martie 2026, publicate de Poliția de Frontieră, arată că, din 24 februarie 2022, până la data respectivă, în România au intrat 14.059.705 cetățeni ucraineni. Cei mai mulți, însă, au părăsit deja țara noastră.

Conform Eurostat, în decembrie 2025, în România locuiau 201.865 refugiați veniți din Ucraina, în urma invaziei Federației Ruse din țara vecină.

Concluzie

Afirmațiile utilizatorului Facebook, preluate din articolul ActiveNews, sunt false. România a oferit Ucrainei un ajutor financiar, din bugetul statului, de 0,54 miliarde euro, nu de 5 miliarde.

De asemenea, este adevărat că aproximativ 14 milioane de ucraineni au intrat în România, de la începutul invaziei rusești încoace, însă doar 200.000 au și rămas în țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE