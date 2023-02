Indicele Democrației pentru 2022: România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o democrație considerată „deficitară”

Dezbaterile politice solicitate de grupul parlamentar al PNL, avand ca tema 'Implicatiile raportului GRECO asupra imaginii justitiei in Romania', in plenul Senatului, in cadrul 'Orei Guvernului'. Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO