Adoptarea bugetului după începerea exercițiului financiar a devenit o obișnuință în ultimii ani – în 2025 acesta a fost aprobat în februarie, iar în 2021, tot în martie, însă anul acesta, mizele și blocajele sunt diferite.

De ce întârzie bugetul

Potrivit surselor guvernamentale, procesul de elaborare s-a lovit de două obstacole majore:

Negocierile din coaliție: Liderii politici au ajuns cu mare dificultate la un consens privind pachetele de măsuri destinate reformei administrației publice și relansării economice.

Birocrația și lentoarea ministerelor: Mai multe instituții, inclusiv ministere cu alocări financiare uriașe, au întârziat nepermis de mult introducerea datelor în sistemul informatic al Ministerului Finanțelor, unele neîndeplinindu-și această obligație nici până în prezent.

Ținta Guvernului Bolojan

Executivul prioritizează o construcție bugetară marcată de un control strict al cheltuielilor.

Obiectivul asumat este reducerea deficitului la 6,2% din PIB în 2026, nivel agreat cu Comisia Europeană. Atingerea acestei ținte este vitală pentru a menține încrederea piețelor financiare și pentru a permite statului să se împrumute la dobânzi mai mici.

În paralel, Guvernul trebuie să mențină un nivel ridicat al investițiilor, aflate sub presiunea timpului: până la 31 august 2026, România trebuie să închidă toate proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bilanțul pe 2025: Deficit sub așteptări

În ciuda dificultăților actuale de planificare, datele pentru anul precedent arată o consolidare fiscală mai bună decât estimările. Ministerul Finanțelor a raportat la finalul lunii ianuarie că România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,65% din PIB (146 miliarde de lei).

Această cifră reprezintă:

O scădere de un punct procentual față de 2024 (când s-a înregistrat 8,67%).

Un nivel mult sub ținta de 8,4% din PIB asumată la rectificarea bugetară din toamnă.

Performanța bugetară din 2025 a fost susținută de încasări mai mari din taxe și impozite, dar și de o mutare strategică a unor proiecte de pe componenta de împrumuturi a PNRR pe cea de granturi (fonduri nerambursabile).

