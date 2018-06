Bogdan Trif, care a fost ghid pentru câţiva jurnalişti străini, veniţi într-o vizită de documentare în ţara noastră, a spus că este convins de faptul că țara noastră va avea tot mai mulți turiști odată cu preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene.

“Mă bucur că am avut şansa de a prezenta oraşul meu, zona mea, tuturor acestor jurnalişti. Sunt mândru de Sibiu, de întreaga regiune şi sunt convins că am reuşit în aceste zile să contribuim la o schimbare de percepţie a multor europeni faţă de România! Ţara noastră va deveni o destinaţie turistică majoră în Europa, sunt sigur de acest lucru, mai ales acum, după ce am discutat cu liderii de opinie prezenţi în ţara noastră cu ocazia acestor infotripuri pe care le organizăm. Am întâlnit oameni uimiţi de cât de frumoasă este ţara noastră şi care au recunoscut că, până acum, aveau o imagine nedreaptă a României. În câteva luni, ţara noastră va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi nu va fi o misiune uşoară. Garantez că vom avea un mandat de succes şi că vom profita de această oportunitate pentru a face cunoscută România la adevărata ei valoare”, a declarat ministrul Turismului, potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă.

Ministrul Turismului a fost ghid pentru o zi pentru 14 jurnalişti din Cehia, Grecia, Polonia, Estonia şi Spania, care au venit în România într-o vizită de documentare.

Jurnaliştii au făcut un tur al celor mai importante atracţii turistice din zona Braşov-Bran-Sibiu. Ministerul Turismului a organizat acest infotrip, în parteneriat cu Ministerul de Externe, în vederea pregătirii preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, în prima parte a anului 2019.

Jurnaliștii străini au ajuns în București pe 13 iunie, iar traseul lor a cuprins vizite în centrul istoric al Braşovului, la Castelul Bran, la Cetatea Făgăraş, apoi în Sibiu. Ei au putut admira atât oraşul Sibiu, cât şi atracţiile din împrejurimi, Ocna Sibiului, Muzeul Astra, Lacul Bâlea, Transfăgărăşanul.

Vizita de documentare, realizată în perioada 13 -16 iunie, este al treilea eveniment organizat în cadrul unei ample campanii de promovare realizate în contextul preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Primele infotripuri au prezentat atracţiile turistice din Oradea, Cluj şi Delta Dunării. Următoarea vizită de documentare va avea ca destinaţie litoralul Mării Negre şi va avea loc la mijlocul lunii iulie.

