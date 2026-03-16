De unde provine denumirea „Romanian Rollover” 

Ultima lor lovitură a avut loc în seara zilei de 4 februarie 2025, pe autostrada Pennsylvania Turnpike din comitatul Fulton. Au reușit atunci să fure dintr-un camion aflat în mers produse Apple în valoare de aproape 300.000 de dolari. 

Autoritățile americane acuză că Văduva și Chișoiu sunt specializați în „romanian rollover” (n.r. – deturnarea românească) o metodă de furt implementată la începutul anilor ‘90, după căderea regimului comunist în Europa de Est, de mai multe rețele de crimă organizată care operau în Germania, Franța, Italia și Spania.

În rapoartele de securitate ale companiilor de transport și ale poliției, metoda a fost asociată cu acele grupări care atacau camioanele de marfă care circulau pe traseul Turcia/Istanbul, tranzitau România cu destinația Europa de Vest. 

A fost denumită deturnare românească doar pentru că metoda a fost identificată prima dată în România, nu pentru că a fost gândită de români. Specializați în furt din camioane aflate în mers erau, în anii 90, tineri care proveneau din spațiul ex-sovietic: români, sârbi, bulgari sau albanezi.

Ulterior, când libera circulație a permis infractorilor să pătrundă mai ușor în țările din Europa de Vest, grupările specializate în „romanian rollover” s-au mutat pe autostrăzile din Germania, Spania și Anglia unde atacau camioanele ale căror remorci erau acoperite doar cu prelată. Erau urmărite în acei ani, de multe ori la pont, autotrenurile care transportau în special haine sau produse cosmetice (parfumuri) ale unor branduri de lux.

Țintele hoților din SUA

În ultimii ani, metoda de furt în stil „romanian rollover” a trecut oceanul, iar țintele hoților în mers au devenit camioanele care transportă pe distanțe lungi, între state, produse electronice foarte scumpe, în special cele produse de firma Apple.

În mai 2025, agenții FBI au documentat activitatea unei astfel de grupări după ce mai mulți șoferi de camioane au reclamat că au rămas fără marfa de sute de mii de dolari în timp ce tranzitau autostrada Pennsylvania Turnpike, bănuind că atacurile au fost date în zona comitatelor Fulton și Cumberland. 

O greșeală banală comisă de atacatori a condus agenții FBI către domiciliile a doi români care locuiau, unul în Washington, iar cel de-al doilea în California.

Cum descriu agenții FBI metoda de furt

Ancheta agenților federali a relevat faptul că modul în care a fost atacat camionul din care au fost furate dispozitive Apple (Apple Watches și MacBooks) în valoare de 287.737 de dolari, respectă întocmai specificul metodei.

„«Romanian rollover» este o activitate ilegală care implică utilizarea mai multor vehicule, conduse în formație, pentru a înconjura o semiremorcă în mișcare sau alt vehicul care transportă bunuri de valoare, forțând semiremorca să încetinească. În timp ce semiremorca este în mișcare, un membru al conspirației sparge ușile din spate ale vehiculului, obținând acces la bunurile de valoare din interior”, se arată în actele dosarului studiate de Libertatea.

Camionul, flancat în mers de trei mașini

Concret, șoferul care a rămas fără marfa de aproape 300.000 de dolari a explicat că, în seara de 4 februarie 2025, în timp ce se afla în mers pe autostradă, a fost urmărit o bucată de drum de cel puțin trei mașini, printre care și o furgonetă, care l-au șicanat în trafic. 

Una dintre mașini s-a poziționat în spatele camionului, foarte aproape, furgoneta s-a apropiat și ea periculos, dar din lateral, iar o a treia mașina s-a poziționat în fața camionului, forțând șoferul să încetinească. 

Cel mai probabil în acest interval de timp o persoană din mașina care circula în spatele camionului a ieșit pe geam, apoi pe capotă și din acea poziție extrem de periculoasă a reușit să ajungă pe plafonul camionului. A reușit astfel să taie sigiliul ușii din spatele remorcii, a intrat înăuntru de unde a început să arunce unui complice cutiile cu marfă. 

Cum au fost prinși Văduva și Chișoiu

Toată această acțiune s-a desfășurat în mers, pe timpul nopții, fără ca șoferul camionului să știe ce s-a petrece în spatele lui. Acesta a precizat că abia când a ajuns la destinație a descoperit că are ușa din spate deschisă și sigiliul prins rudimentar.

„O înregistrare video de pe o mașină a poliției statale din Pennsylvania, implicată într-un control în trafic pe autostrada 1-76 din comitatul Fulton în momentul jafului asupra semiremorcii, a surprins imagini cu o furgonetă suspectă și o autoutilitară care au înconjurat semiremorca în timp ce aceasta se deplasa, cu una dintre ușile de încărcare din spate deschise. 

Informațiile obținute de pe șoseaua Pennsylvania Turnpike confirmă că semiremorca și cinci vehicule suspecte, inclusiv furgonetă și autoutilitara, au intrat pe autostrada 1-76 în același interval de timp de două minute la data de 4 februarie 2025. Autoutilitara suspectă și un Audi Q7 au fost găsite ulterior abandonate în Liverpool, Pennsylvania”, se arată în rechizitoriul poliției federale remis autorităților române.

Greșeala banală 

Potrivit sursei citate, agenții FBI au reușit să ia urma hoților în doar câteva zile, grație unei chitanțe uitate în autoutilitara abandonată și despre care se bănuia că a fost folosită la jaf. Acest mic document a fost legat de o achiziție făcută de la magazinul Dollar General din Perry County, la data de 5 februarie 2025, ora 19:30. 

Astfel, anchetatorii au reușit să-l identifice pe Lorenzo Văduva, dar și pe alți complici ai săi, chipurile lor fiind surprinse de sistemului de supraveghere video al supermarketului. Ulterior, a fost identificat și cel de-al doilea român, Gabriel Chișoiu, pe numele căruia era înmatriculată mașina abandonată.

Gruparea coordonată de cei doi români a fost arestată în data de 5 mai 2025. Potrivit actelor din dosar, Gabriel Chișoiu a fost eliberat din arest o lună mai târziu, mai exact în data de 11 iunie 2025, urmând să fi judecat în libertate pentru furtul de pe autostrada  Pennsylvania Turnpike. 

Fuga prin Mexic și avionul spre București

Știind că este acuzat de fapte grave care îi vor aduce 30 de ani de închisoare, românul a fugit din SUA. „A trecut frontiera în Mexic și s-a îmbarcat într-un avion spre România”, acuză agenții federali.

Autoritățile române l-au identificat și prins pe fugarul căutat de FBI la începutul lunii martie 2026. Este ploieștean, iar în prezent se află în custodia poliției. Pe 6 martie i s-a adus la cunoștință că are mandat de arestare emis pe numele lui de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central al statului Pennsylvania, iar Curtea de Apel Ploiești a dispus extrădarea și predarea către autoritățile din Statele Unite ale Americii.

Câți ani de închisoare riscă românii

Gabriel Chișoiu este acuzat de conspirație în vederea comiterii de furt din transporturi interstatale și conspirație în vederea pătrunderii prin efracție într-un mijloc de transport al transportatorilor interstatali cu intenția de a comite furt – pedeapsa maximă este de 10 de ani închisoare;

– Furt dintr-un transport interstatal și complicitate la comiterea infracțiuni – pedeapsa maximă este de 10 ani închisoare;

– Pătrundere prin efracție într-un mijloc de transport al transportatorilor interstatali cu intenția de a comite furt – Pedeapsa maximă este de 10 de ani închisoare.

Spre deosebire de Codul Penal din România, care prevede contopirea pedepselor: dacă o persoană are mai multe condamnări, instanța le contopește într-una singură, de obicei mai mică decât suma totală, respectând anumite limite, în SUA situația este mai complicată.

Pedepsele pot fi consecutive (consecutive sentences). În acest caz, anii de închisoare se adună, iar persoana execută pedeapsa totală sau concurente (concurrent sentences), în această situație pedeapsa se execută simultan, persoana condamnată rămâne în închisoare doar cât durează pedeapsa cea mai lungă. Alegerea între consecutive și concurente depinde de judecător, de gravitatea infracțiunilor și de legile statului în care a fost comisă fapta. 

Este de notorietate că în SUA cine primește pedepse consecutive poate ajunge la zeci de ani sau chiar închisoare pe viață. Nu există un mecanism automat de reducere a pedepsei prin „contopire”, ca în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
