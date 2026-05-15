Cea mai mică dobândă de pe piață, într-o perioadă în care românii se uită tot mai atent la costurile pe care le au și aleg tot mai des soluțiile oferite de bănci pentru achiziții importante sau cheltuieli neprevăzute.

O variantă la îndemână este cardul de credit, iar pentru cei preocupați de nivelul dobânzii, Libra Internet Bank oferă în acest moment cea mai mică dobândă la un card de credit de pe piața românească.

Cum funcționează un card de credit, cum plătești și ce ai de rambursat

Plățile se fac la POS sau online, la fel ca în cazul oricărui alt card, iar cheltuielile se adună într-un sold care poate beneficia de rate fără dobândă sau de perioadă de grație. Dacă suma utilizată este rambursată integral în intervalul specificat, nu se plătește dobândă. În cazul în care este returnată doar o parte din sumă, pentru suma nerambursată se aplică dobândă calculată zilnic până la rambursarea completă. Cardul de credit oferă flexibilitate din punct de vedere al bugetului.

Libra oferă cardul de credit fără niciun cost de emitere, la cea mai mică dobândă de pe piață. Mai mult decât atât, utilizarea cardului salvează multe costuri.

Ce economii pot face utilizatorii unui card de credit

La cumpărăturile online, cardul de credit Libra oferă asigurare gratuită pentru achiziții, garanție extinsă de până la 1.500 de euro și protecție în cazul furtului sau deteriorării produselor. În rețeaua de parteneri, la plata în clinici medicale, restaurante sau magazine, se oferă cashback instant de până la 10%.

Pentru călătoriile în străinătate, cardul de credit Libra include asigurarea internațională de călătorie pentru întreaga familie care se activează automat la utilizarea cardului, eliminând un cost suplimentar care poate ajunge la zeci de euro pentru fiecare vacanță.

În plus, cardul poate fi utilizat pentru închirierea unei mașini în afara țării, iar la plățile în euro beneficiază de un schimb valutar avantajos. Potrivit studiilor efectuate, se pot economisi aproximativ 20 de lei la fiecare 100 de euro cheltuiți. La toate acestea se adaugă accesul gratuit în 1.800 de Business Lounge-uri din aeroporturi, în 146 de țări, unde o intrare achitată separat poate costa, în medie, între 30 și 50 de euro de persoană, în funcție de aeroport.

Pentru un card de credit Libra de 20.000 lei, cu o perioadă de creditare 36 de luni, cu o dobândă variabilă de 10,08% (compusă din IRCC și marja băncii de 4,5%) și comision administrare card: 48 lei/an, dobândă anuală efectivă (DAE) este de 10,82% p.a. (include și comisionul de administrare card), valoarea totală plătibilă fiind 26.192 lei. IRCC valabil de la 01.04.2026: 5,58%.

Până pe 30 mai 2026 clienții beneficiază de dobândă promoțională de 10,08%. Toate detaliile pot fi consultate pe www.librabank.ro/card-de-credit-cumparaturi.

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