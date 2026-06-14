Restricții pentru cetățenii străini

Partidul Reformist intenționează să aplice această măsură în mod retroactiv, indiferent de durata șederii în Marea Britanie. În cadrul politicii sale de eliminare a permisiunii de ședere nedeterminată, partidul vizează inclusiv cetățenii Uniunii Europene, dorind să renegocieze tratatele post-Brexit privind drepturile acestora, considerate „nereciproce”.

„Politicienii au creat o ușă din spate pentru discriminarea împotriva albilor”, a declarat Farage, reiterând poziția partidului său conform căreia străinii nu ar trebui să beneficieze de asistență socială în Marea Britanie. Liderul partidului a precizat că această politică este menită să prioritizeze cetățenii britanici în accesarea resurselor limitate.

Impactul asupra locuințelor sociale

Locuințele sociale, oferite de regulă de consiliile locale sau asociațiile de locuințe, sunt preferate de mulți datorită costurilor mai mici și siguranței ridicate în comparație cu locuințele private. În prezent, aproximativ 1,34 milioane de gospodării se află pe listele de așteptare pentru astfel de locuințe.

Conform legislației actuale, migranții cu vize de muncă sau studiu, cei care intră ilegal în țară și solicitanții de azil nu sunt eligibili pentru locuințe sociale. Totuși, cetățenii UE aflați în Marea Britanie beneficiază de acest drept, aspect pe care Partidul Reformist dorește să-l schimbe.

Reacții politice și sociale

Declarațiile lui Farage au stârnit critici dure din partea opoziției. Secretarul pentru Cultură, Lisa Nandy, a declarat pentru Sky News că „oamenii vor speranță. Nu vor mai multă furie, nu vor mai multă diviziune”. Ea a subliniat că britanicii își doresc „mai bine, mai mult”, în loc de retorici care alimentează tensiunile.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a condamnat poziția lui Farage, afirmând că acesta „promovează politica nemulțumirii și a diviziunii care merge total împotriva valorilor noastre britanice fundamentale de toleranță și decență”.

Controverse suplimentare privind educația

Într-un eseu publicat pe platforma Substack, Nigel Farage a criticat și sistemul educațional din Marea Britanie. El a afirmat că „elevii nu ar trebui să fie obligați să sărbătorească Luna Istoriei Afro-Americane, Luna Mândriei și Săptămâna Refugiaților”. Potrivit unui purtător de cuvânt al partidului, un guvern condus de Reform ar pune capăt „îndoctrinării progresive” în școli.

Poziția dură a Partidului Reformist în privința străinilor și politicilor educaționale coincide cu o perioadă de tensiune pe scena politică britanică. Sondajele recente din cadrul alegerilor parțiale de la Makerfield sugerează că Partidul Restaurator, condus de Rupert Lowe, fost membru al Partidului Reform, ar putea atrage alegători de la formațiunea lui Farage. Această evoluție ar putea complica și mai mult planurile politice ale liderului Partidului Reformist.

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