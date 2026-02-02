Peste 60% dintre români cred că impozitele sunt mai mari decât în UE

Sondajul, realizat de INSCOP Research, arată un decalaj semnificativ între percepția publică și realitatea fiscală europeană în ceea ce privește taxele pe proprietate.

Potrivit datelor din sondaj, 62,4% dintre români consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene.

Doar 14,5% cred că impozitele sunt mai mici, 10,8% spun că sunt aproximativ la fel, iar 12,2% nu știu sau nu răspund.

Această percepție este mai puternică decât media populației în rândul votanților AUR, persoanelor de peste 60 de ani, celor cu educație primară și medie, locuitorilor din mediul rural și urban mic.

În schimb, românii care consideră că impozitele sunt mai mici decât în alte state UE sunt în special votanți PNL și USR, persoane între 30 și 44 de ani, bărbați, persoane cu studii superioare, locuitori din București și din marile orașe, angajați din sectorul privat.

Explicația specialiștilor: percepție versus realitate

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, explică acest paradox printr-o combinație de factori economici, sociali și simbolici.

„Datele INSCOP Research arată un decalaj major între percepția colectivă și realitatea fiscală europeană: majoritatea românilor crede că impozitele sunt mai mari decât în alte state UE, deși, în fapt, România se află constant printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate din Uniune.”, spune Remus Ștefureac.

Potrivit acestuia, percepția de „impozitare excesivă” nu este neapărat legată de nivelul taxelor, ci de vulnerabilitatea economică a populației.

„Percepția de «impozitare excesivă» reflectă o internalizare a insecurității economice: într-un context în care o parte importantă a populației are venituri mai mici și costuri ridicate ale vieții, orice taxă fixă este resimțită disproporționat”, adaugă Remus Ștefureac.

„Comparația nu se face mental cu nivelul impozitării din alte state membre UE, ci cu propria fragilitate financiară.”

Neîncredere în legătura dintre taxe și servicii publice

Sondajul arată și o lipsă accentuată de încredere în faptul că majorarea impozitelor ar duce la servicii publice mai bune la nivel local.

Întrebați în ce măsură cred că majorarea impozitelor pe proprietate va îmbunătăți serviciile publice oferite de primărie:

7,1% spun „în foarte mare măsură”,

17,1% „în destul de mare măsură”,

27,8% „în destul de mică măsură”,

44,5% „în foarte mică măsură sau deloc”.

Remus Ștefureac vorbește despre o adevărată criză de încredere între cetățeni și stat, având în vedere că mai puțin de un sfert din respondeți consideră că taxele ar duce la servicii mai bune la nivel local.

„Datele sugerează existența unei culturi fiscale defensive, în care proprietatea este percepută ca ultim refugiu de siguranță, iar taxarea ei este interpretată ca amenințare la adresa autonomiei personale.”

Potrivit directorului INSCOP Research, orice tentativă de reformă fiscală riscă să fie respinsă de populație dacă nu este însoțită de rezultate vizibile: „cetățenii nu văd legătura între taxare și beneficii concrete, ceea ce transformă chiar și taxe mici într-un simbol al ineficienței statului.”

„Orice reformă fiscală rațională, aliniată la UE, riscă să fie percepută ca abuzivă dacă nu este însoțită de creșteri vizibile și credibile ale calității serviciilor publice.”, a subliniat Remus Ștefureac.

Datele sondajului au fost culese în perioada 12–15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sute de români au ajuns să se plângă pe rețelele sociale de noile valori ale impozitelor pe mașină și locuință, după ce Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o reformă a taxelor locale.

Un avocat a răspuns la întrebarea „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”, după ce oamenii s-au revoltat din cauza taxelor și impozitelor majorate.



