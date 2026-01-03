„De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”

Românul și-a formulat clar frustrarea: „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu, este proprietatea mea? Nu fac afaceri cu proprietatea mea, nu am venituri impozabile în urma acestora. Poate să-mi dea cineva răspuns de ce plătesc impozit pe proprietatea mea, anual, sume din ce in ce mai mari?!”.

Întrebarea vine în contextul în care de la începutul anului 2026 anumite taxe și impozite au fost majorate.

Asta după ce legea care include majorări ale taxelor locale, a fost publicată luni, 15 decembrie, în Monitorul Oficial.

Ce spune Codul fiscal

Un consilier juridic i-a răspuns invocând direct prevederile legale, fără interpretări suplimentare. 

Potrivit Codului fiscal:

  • „ART. 455 – Reguli generale – (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.”
  • Pentru terenuri: „ART. 463 – Reguli generale – (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.”
  • Și pentru autovehicule: „ART. 468 – Reguli generale – (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.”

Răspunsul dur al unui avocat: „Dacă vă lasă în viață”

Nemulțumit de răspunsul strict legal, utilizatorul a insistat: „Întrebarea mea este: DE CE?”

Un avocat a intervenit în discuție cu un răspuns care a atras rapid atenția prin tonul său direct și realist.

„Pentru că altfel, din senin, o persoană sau mai multe, mai puternice fizic decât dumneavoastră sau înarmate, ar putea să vină la proprietatea dumneavoastră, să vă pună la pământ, să devasteze proprietatea și să vă alunge, să dormiți sub un pod, dacă vă lasă în viață.”, a scris avocatul.

Mesajul sugerează ideea că impozitele nu sunt doar o obligație fiscală, ci și un mecanism prin care statul garantează și apără dreptul de proprietate.

Alte explicații din partea utilizatorilor

Discuția a continuat cu intervenții din partea altor membri ai forumului, care au subliniat cadrul democratic și legal al taxelor locale.

„Pentru că așa prevede legislația României și nimeni nu e mai presus de lege. Impozitele locale se stabilesc de Consiliul Local și ele cresc în urma indexării acestora prin Hotărârea Consiliului Local. Consiliul local rezultă în urma alegerilor locale, și vă reprezintă și pe dumneavoastră.”

Un alt utilizator a explicat relația dintre stat și proprietar: „ Întrucât acea proprietate nu este stat de drept și nu ești autoproclamat stăpân de drept. Actele sunt emise de statul în care trăiești, ai dobândit proprietatea în baza unui act autentic al acelui stat. Este integrat unei republici, te supui legilor care îți oferă drepturi și obligații.”

Întrebarea „de ce plătim impozit pe proprietate” a scos la iveală o temă mai amplă: relația dintre cetățean, stat și dreptul de proprietate. 

Astfel s-a iscat o întreagă dezbatere despre taxe și impozite, pe forumul site-ului dedicat subiectelor juridice.

