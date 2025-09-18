Media UE a taxei pe proprietate este de 710 euro

În medie, un român plătește aproximativ 93 de euro anual sub formă de taxe pe proprietate, în timp ce media UE este de 710 euro, iar în Franța suma ajunge la 1.550 de euro.

În Polonia acest indicator este de circa 300 de euro, în Italia peste 760 de euro, iar în Spania mai mult de 750 de euro pe an.

Potrivit raportului, nivelul redus al fiscalității din România a stimulat atractivitatea pieței imobiliare și a creat un cadru favorabil pentru proprietari și investitori.

Totuși, ponderea impozitelor pe proprietate în PIB este foarte mică – doar 0,5% față de media europeană de 1,9% sau 3,7% în Franța. În Polonia aceste taxe reprezintă 1,4% din PIB, iar în Ungaria 0,8%.

Ponderea a scăzut în ultimul deceniu

În ultimul deceniu, în România, ponderea a scăzut de la 0,9% la 0,5%, pe fondul unei creșteri mai rapide a PIB-ului comparativ cu veniturile colectate din impozitele pe proprietate. În plus, valorile impozabile au rămas aproape neschimbate din 2016, deși prețurile locuințelor au crescut semnificativ.

Ca parte din veniturile fiscale totale, taxele pe proprietate au o contribuție de doar 2,1% în România, comparativ cu media europeană de 4,7%. În alte țări, rolul acestor impozite este mult mai mare: 7% în Grecia, 4,1% în Polonia, 8,4% în Franța, 5,1% în Italia și 6,7% în Spania.

În termeni absoluți, România a colectat în 2023 circa 1,8 miliarde de euro din impozite pe proprietăți, mult sub nivelurile din Polonia (10,7 miliarde euro), Italia (45,3 miliarde euro), Spania (aproape 38 miliarde euro) sau Franța (peste 100 miliarde euro). Germania, la rândul ei, strânge anual aproximativ 40 miliarde euro.

România are cele mai multe locuințe aflate în proprietate personală din UE

Această fiscalitate redusă a contribuit la menținerea celui mai ridicat procent de locuințe aflate în proprietate personală din UE. Pe de altă parte, ea limitează resursele disponibile pentru investiții publice, având în vedere că impozitele pe proprietate sunt colectate în principal de autoritățile locale, explică Vlad Săftoiu, head of research la Cushman & Wakefield Echinox.

În România, impozitele pe proprietate includ atât taxele anuale pentru clădiri și terenuri, cât și taxele ocazionale (transferuri, succesiuni etc.). Ratele aplicate locuințelor variază între 0,1% și 0,3%, în funcție de tipul și amplasarea clădirii, în timp ce pentru imobilele comerciale nivelul este cuprins între 0,5% și 1,5%.

