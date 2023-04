Cazul Iulia Marin poate produce o schimbare importantă. Până acum, românii puteau merge gratis la terapie, dar mecanismul era complicat. Colegiul Psihologilor propune altceva

Colegiul Psihologilor din România susține decontarea directă a serviciilor psihologice în relație cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), pentru a asigura „accesul fără discriminare” la servicii psihologice, a precizat organizația într-un comunicat trimis pe 26 aprilie.

Colegiul a reacționat după ce peste 2.000 de instituții și persoane din România au lansat un apel împotriva a ceea ce aceștia au considerat o campanie de discriminare la adresa jurnalistei Iulia Marin, care a murit în urma unei suferințe psihice. Discriminarea jurnalistei la TV din cauza bolii pe care o avea a fost confirmată joi de o decizie a CNA. În mediile profesionale ale psihiatrilor și psihologilor se discută despre soluții.

În acest moment, psihologul ia bani prin intermediul unui psihiatru

„Considerăm ca fiind o prioritate decontarea directă a serviciilor psihologice în relație cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, ca parte a strategiei de intervenție pentru susținerea lor, asigurând, în acest fel, accesul fără discriminare la serviciile psihologice necesare tratamentului tulburărilor mintale”, a precizat Colegiul Psihologilor din România în comunicatul său.

În momentul de față, un psiholog nu are posibilitatea să încheie un contract direct cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Psihologul încheie un contract cu un psihiatru (sau un medic de altă specialitate), care acesta are încheiat un contract cu Casa. Iar psihologul își primește banii prin intermediul psihiatrului. Este o „contractare indirectă”, explică Ermina Sorocianu, psiholog clinician.

Ermina Sorocianu, psiholog clinician

Cum poți merge la psiholog gratuit, în prezent

Serviciile psihologice, care includ evaluare, consiliere și psihoterapie, nu sunt considerate servicii medicale, ci servicii conexe actului medical.

Accesul gratuit la ele (plătit din fondurile CNAS) pentru persoanele asigurate depinde de o scrisoare medicală a unui medic psihiatru (sau de altă specialitate, de exemplu, medic neurolog sau medic oncolog).

Jurnalista Sorana Stănescu a explicat pe larg în newsletterul ei „Foaia de Observație” cum funcționează sistemul și cum poți mergi la psiholog gratuit.

Statul decontează 120 de lei pentru 30 de minute.

Nu există o limită de ședințe de psihoterapie/consiliere acordate per pacient, dar medicul nu poate deconta mai multe de trei astfel de servicii pe zi, la adulți.

Psiholog: Ar fi eliminată „o verigă în plus”

Dacă psihologii ar putea încheia contract direct cu Casa, pacienții ar putea accesa mai ușor servicii psihologice, fiind eliminată „o verigă în plus”, crede psihologul clinician Ermina Sorocianu.

„Procedura ar fi simplificată, pentru că, în prezent, dacă un pacient are nevoie de un psiholog, trebuie să meargă la medicul de familie și să ia bilet de trimitere către medicul prin intermediul căruia psihologul are contract indirect cu Casa de Asigurări de Sănătate. Or, asta înseamnă o verigă în plus. Aceasta ar dispărea dacă psihologul ar putea să încheie contract direct cu Casa de Asigurări de Sănătate”, explică ea.

„În majoritatea cazurilor, 50% din banii de psihoterapie sunt opriți de către medic”

În multe cazuri, medicii rețin o parte din banii virați de Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile psihologice, susține psihologul. Banii nu sunt virați în contul psihologului, pentru că medicul este cel care încheie un contract cu Casa.

Între cele două părți contractante apare problema „Care este câștigul meu?“»”. În prezent, în majoritatea cazurilor, 50% din banii care sunt virați pentru serviciile psihologice de către casa de asigurări sunt opriți de către medic. Sunt colegi care primesc și 30% din ce plătește Casa. Știu cazuri de psihologi cărora le rămâne 10% din total. Ermina Sorocianu:

Prin contractarea indirectă, „sunt încălcate principii legate de independența profesională a psihologului și independența financiară”, concluzionează psihologul.

Psihiatru și psihoterapeut: S-ar fragmenta și mai mult serviciile de sănătate mintală

Eugen Hriscu, psihiatru și psihoterapeut, spune însă că decontarea directă de către psihologi ar duce la fragmentarea și mai mare a serviciilor de sănătate mintală, deja „extrem de disparate” în România. „Pentru psihologi, asta ar fi un avantaj, dar va fi un avantaj temporar. Se va întâmpla o hiperinflație de cerere de terapie, iar Casa va închide robinetul”, precizează specialistul.

Eugen Hriscu

Prin sistemul actual, psihiatrul funcționează ca un soi de „coordonator de îngrijire”, ține legătura cu psihoterapeutul cu privire la evoluția pacientului, „se creează un fel de coordonare”, explică Hriscu. „Pierdem minimul de control pe care îl realizează în momentul de față psihiatrul”, crede el.

Psihologul Ermina Sorocianu spune însă că „prin contractul-cadru, psihologul nu lucrează numai cu psihiatrul. Poate să încheie contract și cu un medic neurolog, ORL-ist sau oncolog. Psihologul este legat de toate specialitățile medicale”.

În România, lipsește un manager de caz în psihiatrie, cineva care poate să urmărească evoluția unui pacient, continuă Hriscu. „De ce avem atât de mult Xanax pe străzi? Nu există nicio formă de coordonare a îngrijirilor de sănătate mintală”, adaugă el.

Hriscu consideră că momentul ar putea să deschidă o discuție mai amplă despre crearea unui cadru pentru serviciile de sănătate mintală în România, integrarea lor. „Nu putem doar să peticim niște lucruri, căci se vor rupe și mai rău”.

