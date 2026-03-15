Românii merg din ce în ce mai rar la restaurant

Potrivit cercetării, jumătate dintre respondenți spun că au ieșit mai rar la restaurant în 2025, iar valoarea bonului mediu a scăzut cu aproximativ 13%.

Piața restaurantelor și serviciilor de alimentație din România este estimată la aproximativ 7,8 miliarde de euro în 2025, însă comportamentul consumatorilor indică o schimbare clară: oamenii sunt mai selectivi și mai atenți la costuri.

„O concluzie principală a celor două noi studii pe care le-am realizat în ultimele luni este că restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete”, spune Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

Restaurantul devine mai mult un loc de socializare

Studiul arată că ieșitul la restaurant nu mai este legat în primul rând de alimentația zilnică, ci mai ales de experiențele sociale.

Astfel, 77% dintre respondenți spun că merg la restaurant pentru socializare cu prietenii sau pentru a petrece timp cu familia.

În același timp, presiunea asupra bugetelor se vede clar în comportamentul consumatorilor:

28% spun că bugetul pentru restaurante a scăzut

40% renunță la desert

37% renunță la băuturi

34% aleg restaurante mai accesibile

Aceste date arată că piața devine mai disciplinată, iar clienții sunt mai puțin dispuși să cheltuiască pe produse suplimentare.

Livrarea de mâncare câștigă teren

Serviciile de livrare continuă să fie foarte populare. Aproximativ 80% dintre respondenți au folosit servicii de livrare de mâncare în ultimele șase luni, în principal pentru a economisi timp sau pentru confortul de a mânca acasă.

În prezent, livrările generează aproximativ 21% din valoarea totală a pieței serviciilor de alimentație.

În același timp, segmentul de patiserie și panificație devine tot mai important. Studiul arată că:

piața bakery generează aproximativ 3,36 miliarde de lei

67% dintre consumatori au cumpărat produse de patiserie sau panificație în ultimele șase luni

Aceste cifre confirmă că produsele rapide și accesibile, precum covrigii sau alte produse de patiserie, devin o opțiune frecventă pentru consumatori.

Piața covrigilor continuă să crească. Veniturile au depășit 160 de milioane de euro pentru cei mai importanți „jucători” în materie, arată o analiză Libertatea.

Bonul mediu a scăzut

Potrivit datelor din studiu, valoarea medie a bonului în restaurante a coborât la 53,3 lei, față de 61,1 lei în 2024.

„Piața nu a dispărut. S-a maturizat brutal. Consumatorul român nu renunță la experiența restaurantelor, dar devine mult mai atent și cu așteptări mai clare. Nu mai cumpără doar mâncare. Cumpără justificarea prețului, coerența experienței și sentimentul că merită să revină”, adaugă Florin Maxim.

Potrivit Hospitality Culture Institute, anul 2026 ar putea aduce schimbări importante în industrie. Într-o piață estimată la peste 40 de miliarde de lei, succesul nu va depinde doar de prețuri.

Operatorii care vor reuși să combine flexibilitatea ofertei, experiența constantă pentru clienți și înțelegerea noilor comportamente de consum ar putea deveni câștigătorii pieței.

