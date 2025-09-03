Viața longevivă a veteranului de război

După finalizarea studiilor liceale, în 1943, a încercat să intre la Facultatea de Medicină din București, însă nereușind, a fost înrolat în armată. A urmat Școala de Ofițeri de Rezervă Tehnici Auto și a fost repartizat la Batalionul 1 Instrucție Reparații Auto din Sibiu până în 1945.

„Am fost ultima promoție regală. Regele Mihai m-a avansat atunci la gradul de sublocotenent”, a povestit veteranul.

Pentru serviciul său, a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

Recent, prin Decretul Prezidențial nr. 885 din 23 mai 2024, i s-a acordat gradul de general de brigadă în retragere.

Cariera în medicină

După război, Georgescu-Ionescu și-a îndeplinit visul de a deveni medic, absolvind Facultatea de Pediatrie din cadrul Institutului Medico-Farmaceutic din București în 1945. Cariera sa medicală a inclus posturi în Constanța, la Spitalul Clinic de Urgență „Grigore Alexandrescu” și la Spitalul Elias din București, până la pensionarea sa în 1990.

Viața personală și secretul longevității

Andrei Georgescu-Ionescu este căsătorit de 72 de ani și are un fiu, un nepot și o nepoată. Întrebat despre secretul longevității sale, veteranul a menționat un stil de viață cumpătat, fără excese, evitarea grăsimilor și practicarea regulată a exercițiilor fizice.

Conform postării MApN, veteranul s-a bucurat de vizita reprezentanților instituției și i-a invitat să revină. Ministerul i-a transmis urări de sănătate și și-a exprimat recunoștința pentru serviciul său adus patriei.

