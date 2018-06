Gheorghe Marian Cristescu. Doar dacă l-ar fi chemat şi Popescu am fi putut spune că este un nume mai românesc decât cel pe care îl poartă. A jucat fotbal, a încercat marinăria, a studiat jurnalismul şi ştiinţele politice departe de casă, iar astăzi întruchipează o poveste de succes departe de a fi pe sfârşite.

“În 1990, imediat după revoluţie am terminat liceul şi în vară am avut şansa să ajung în Polonia. Am învăţat într-un an limba. După asta am terminat facultatea de jurnalistică şi ştiinţe politice. Am început-o la Varşovia şi am terminat-o în Szczecin şi cum am terminat facultatea, asta a fost prin ’97, am început să lucrez în domeniul hotelier. De atunci au trecut, să spunem, peste 20 de ani şi sunt tot în domeniul hotelier”, îşi aminteşte Marian Cristescu.

“Secretul perfomanţei”

Contrar cutumei româneşti, el nu a ars etape din carieră ca să ajungă sus, ci a pornit de jos. A “gustat” din toate treptele ierarhice ale unui hotel, iar funcţia pe care o deţine astăzi nu are cum să-i ofere vreo surpriză.

“Anii ‘90 nu erau nişte ani aşa uşori mai ales pentru străini. M-am hotărât să mă angajez la hotelul Radisson din Szczecin, un hotel foarte cunoscut pe piaţa poloneză, de 400 de camere, deci un hotel măricel. Acolo am început de la munca de jos, de la cărat valize, parcat maşini, după aia am avut norocul să primesc o ofertă la recepţie. Am fost recepţioner pentru doi ani. De acolo am vrut să văd lumea şi am plecat câteva luni pe mare… am fost şi marinar pentru jumate de an dar mi-am dat seama că nu e locul meu acolo şi m-am întors în domeniul hotelier. Cariera mea a început practic la Accor(n.r. – lanţ hotelier franţuzesc), în recepţie”, mai spune managerul.

Următorul nivel

A mai urmat un hotel în Varşovia pe care l-a părăsit din funcţia de director adjunct şi încă unul în Cracovia pe care l-a condus direct. Perfomanţele sale au fost ca o carte de vizită pentru cel mai mare lanţ hotelier din lume: Best Western International care numără 4.195 de hoteluri în peste 80 de țări diferite. “După ce am condus hotelul din Cracovia am devenit şef pe vânzări pe Polonia pentru Accor, pe segmentul corporate şi de atunci am lucrat numai în Centrală. După 10 ani m-am hotărât să mă mut la Best Western unde cinci ani de zile am fost director pe Polonia şi Ţările Baltice”, continuă acesta.

Statul polonez caută manageri de top

Perfomanţele din privat l-au propulsat într-o funcţie cheie pentru afacerile guvernului de la Varşovia. Compania de Stat “Aeroporturi” din Polonia a înființat în 1998 o divizie specială de hoteluri de lux şi a preluat francize celebre precum Marriott, Hilton, Best Western şi InterContinental Hotels Group. În 2017, la un an după ce ajunge director “la stat”, compania intră pe piaţa de lux şi oferă servicii Executive Lounge și VIP Line la Aeroportul Internaţional Chopin din Varşovia. Tot sub bagheta românului Cristescu statul polonez înaugurează în aprilie 2018 primul hotel de cinci stele din Polonia sub brandul “Reinnesance”. “În Polonia funcţionează în momentul de fată în jur de 500 de hoteluri care sunt de stat. Mai mult sau mai puţin cunoscute. Eu şi compania mea (n.r. Chopin Airport Development) gestionăm cinci hoteluri şi alte trei pe care le construim în prezent”, mai spune Marian Cristescu.

Viaţa personală şi România

Pentru Marian Cristescu legătura directă cu România înseamnă Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română pe care o şi prezidează de la inagurarea din 2016. Dar şi părinţii care locuiesc la Bucureşti.“Am o familie frumoasă, doi copii, două prinţese, părinţii sunt sănătoşi, la fel şi fraţii aşa că totu-i bine. Mai mult de jumătate din viaţa mi-am petrecut-o în Polonia unde am devenit şi cetăţean polonez. România evoluează. Eu mai mult cunosc România doar prin faptul că părinţii locuiesc în Bucureşti şi dacă ajung în România ajung la Bucureşti. Oraşul se dezvoltă, lumea merge înainte şi la fel şi România. Să vedem…”, conchide zâmbind Marian Cristescu.