DeSantis a precizat, într-o înregistrare video publicată pe platforma de socializare X, că nu există o cale clară către succes în campania sa pentru prezidenţiale.

Anunţul acestuia a venit după performanţa sub aşteptări din Iowa, statul ce a deschis oficial, pe 15 ianuarie, sezonul alegerilor interne din Partidul Republican pentru desemnarea candidatului la scrutinul prezidenţial din noiembrie 2024.

În vârstă de 45 de ani, guvernatorul Floridei a mai anunțat că de acum îl va susţine pentru nominalizarea republicană pe fostul preşedinte Donald Trump.

„Sunt mândru că mi-am respectat 100% din promisiuni şi nu mă voi opri acum. Este clar pentru mine că majoritatea alegătorilor republicani din alegerile primare vor să-i mai dea o şansă lui Donald Trump. … Deşi am avut dezacorduri cu Donald Trump, cum ar fi în ceea ce priveşte pandemia de coronavirus şi ridicarea lui Anthony Fauci în rang, Trump este superior actualului preşedinte în exerciţiu Joe Biden. Acest lucru este clar”, a explicat DeSantis, în mesajul său video.

