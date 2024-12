Marcel Boloș, care în precedentul Executiv a fost ministru de Finanțe, nu are nevoie de timp pentru a se familiariza cu atribuțiile noului minister, având deja o vastă experiență în gestionarea fondurilor europene. Practic, Boloș revine la Fondurile Europene, minister pe care l-a mai condus de două ori, între 2019-2020 și 2022-2023.

Numirea sa este văzută ca o măsură de urgență, având în vedere că orice alt ministru ar fi avut nevoie de cel puțin trei luni pentru a înțelege complexitatea proiectelor și a priorităților. În schimb, Boloș știe exact ce trebuie făcut și are mandatul clar de a debloca toate proiectele întârziate, spun sursele din partid.

„Câciu lasă totul blocat. Dar totul. Și este nevoie ca cineva să deblocheze rapid, știe foarte bine mizele, adică tranșe din PNRR, miliarde. Orice ministru are nevoie de vreo 3 luni ca să învețe ce are de făcut. Boloș știe ce are de făcut și are acest mandat, obiectivul de a debloca totul”, au precizat sursele din partidul condus de Ilie Bolojan pentru Libertatea.

Tranșele de finanțare din PNRR, care însumează miliarde de euro, sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și implementarea reformelor asumate de România. Boloș are sarcina urgentă de a asigura deblocarea acestor fonduri și de a relansa procesul de absorbție a banilor europeni.

România a primit acum două luni o evaluare preliminară pozitivă din partea Comisiei Europene pentru cea de-a treia cerere de plată din PNRR, în valoare de două miliarde de euro. Cu toate acestea, mai sunt jaloane importante care au rămas neîndeplinite, inclusiv reforme legate de companiile de stat și regimul fiscal al microîntreprinderilor.

