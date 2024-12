Inițiativa îi aparține lui Lee McQueen, un taximetrist și tată a doi copii din Essex

Opt copii au fost preluați, alături de familiile lor, de la spital, cu taxiuri decorate festiv cu beteală și luminițe de Crăciun. În interior, aceștia au găsit bomboane și alte surprize dulci.

Children who are missing out on festive family fun while they stay at Great Ormond Street Hospital were given a free trip to see Londons Christmas lights by black cab drivers



✍️: @PABeverleyRouse https://t.co/hqDBQCHd68 — PA Media (@PA) December 21, 2024

Alfie este un băiețel de trei ani, din sud-estul Londrei, care este internat din iunie din cauza unei afecțiuni rare, Xiap, cauzată de o mutație genetică.

Familia lui Alfie consideră experiența „o amintire de neuitat”

Familia lui Alfie, formată din frații săi mai mari, Teddie (12 ani) și Bobby (9 ani), alături de părinți, a apreciat această activitate ca fiind „o amintire de neuitat”.

London black cab drivers take poorly children out from Great Ormond Street Hospital to see the capitals' festive lights https://t.co/dyIu5e0VHR pic.twitter.com/L1LxlpsYKH — Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2024

„A fost ceva incredibil să facem o activitate de Crăciun împreună, pentru că nu am mai avut ocazia să facem nimic. Alfie a fost atât de încântat să vadă luminile prin plafonul de sticlă al taxiului, a fost ca și cum am fi fost membri ai familiei regale”, a spus Kathleen, mama lui Alfie.

De asemenea, a adăugat că Lee McQueen, organizatorul turului, „a fost extraordinar cu copiii” și că decorațiunile festive ale taxiului au creat o atmosferă specială.

Lee McQueen, care a organizat turul în colaborare cu echipa de joacă a spitalului, finanțată de organizația caritabilă Great Ormond Street Hospital Charity, a fost profund emoționat de această experiență.

