Anul 2024 a adus schimbări pe toate planurile pentru CRBL. Pe plan personal, cântărețul a divorțat de Elena, mama fiicei sale, și la doar o lună a cunoscut-o pe Olga Guțanu, tânăra în vârstă de doar 23 de ani originară din Republica Moldova. Cu ea are o relație stabilă acum.

Totodată, el a trecut printr-o schimbare radicală din punct de vedere fizic, a slăbit multe kilograme și și-a făcut mai multe intervenții estetice despre care fanii spun că l-au întinerit cu 10 ani. „Au dispărut pungile de sub ochi, normal că îmi place acum, e bine.

Chiar îmi pare rău că nu am făcut această intervenție mai devreme. Îmi place oglinda și ea mă place pe mine, ceea ce înseamnă că facem echipa perfectă!”, a spus CRBL; care a spus ce greutate are acum și cum se menține.

„Așa am început anul ăsta. Am început cu 102 kilograme și am ajuns la 88 și văd că mă mențin la 88 de kilograme fără să fac nimic special. Dorm foarte puțin, cred că stresul e cel care mă ține în formă deocamdată, din ianuarie o să mă apuc și de sală”.

Ce face CRBL de Crăciun și Revelion

În privința sărbătorilor, de Crăciun CRBL va merge la mama lui, însă nu a dezvăluit dacă Olga Guțanu, iubita lui, în va însoți. De Revelion el va urca pe scenă.

„De Revelion sunt la Tulcea, pe scenă, și de-abia aștept. Merg acolo să le cânt oamenilor, nu am mai fost pe scenă de Revelion de vreo 6-7 ani, dar se pare că revenim pe făgașul normal. De Crăciun merg acasă, abia mă așteaptă mama. De la salată de boeuf, la salată franțuzească, până la sarmale, face mama niște vinete nebune, abia aștept, mi-e foame acum”, a mai spus el.

Și a continuat cu dezvăluirile pentru anul următor: „Îmi doresc ca 2025 să fie mult mai liniștit pentru mine, îmi doresc să revin pe scenă, am pregătit multă muzică, o să deschid partea asta muzicală chiar de la începutul anului și îmi doresc foarte multe vacanțe în 2025, cât de departe și cât de mult se poate”.

Elena, fosta soție a lui CRBL, s-a mutat din țară

În podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a făcut și o dezvăluire tristă și emoționantă în același timp: Elena și Alessia s-au mutat la Chișinău, în Republica Moldova, astfel că el își vede destul de rar fiica de când a divorțat.

„Elena a fost mereu destul de conservatoare. Protocolară, foarte… Se vedea și acasă, ea așa era. Eu am înțeles. Sunt convins că Elena m-a suspectat de treaba asta, că eram cu Olga înainte. Mai ales când a fost subliniată și în presă sau a venit ideea respectivă. Doar că nu poți să uiți cine sunt, că am stat împreună atâți ani, mă cunoști foarte bine. Adică, dacă aș fi fost cu cineva înainte, în timp ce eram cu tine, ți-ai fi dat seama garantat la cât mă cunoști.

Alesia e cu Elena, evident. S-a mutat la Chișinău. Da… E greu aici. Și Elena a înțeles cât de greu este. S-a mutat cu școala la Chișinău și asta înseamnă că eu o văd rar. Și greu. Povestim, ne scriem pe WhatsApp, vorbim la telefon, comunicăm. Avem zona asta de comunicare. Dar e greu și o să fie și mai greu. După 17 ani, primele sărbători fără Alessia. Și primele sărbători cu altcineva”, a mai dezvăluit CBRL.

