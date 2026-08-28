Un ghid montan a găsit rucsacul abandonat al unui alpinist care a supraviețuit unei căderi dramatice în anul 1963, iar polițiștii au reușit să îl contacteze pe proprietarul ajuns astăzi la vârsta de 86 de ani.

O „capsulă a timpului” ieșită din ghețar la 3.000 de metri altitudine

Descoperirea a fost făcută pe 16 iulie 2026 de către ghidul montan Marco Stern, în timp ce traversa ghețarul Sulztalferner din Alpi, la o altitudine de aproape 3.000 de metri. Acesta a observat ieșind din gheață un rucsac avariat de trecerea timpului, iar lângă el se aflau o cameră foto, un piolet și o pipă.

Ghidul a anunțat imediat autoritățile, iar poliția a preluat obiectele pentru a investiga originea lor, luând în calcul inclusiv ipoteza unui accident tragic rămas neelucidat.

Munca de detectiv care a dus la identificarea proprietarului

Printre documentele deteriorate de umezeală și gheață, polițistul Gregor Gatt din Neustift im Stubai a observat un nume abia lizibil. Ofițerul a uscat cu grijă fiecare foaie și a analizat toate detaliile până când a reușit să descifreze numele complet: Alfred Rothfischer.

Verificările inițiale în arhivele poliției nu au indicat nicio persoană dispărută cu acest nume. Polițistul a extins căutările și a sunat în Bavaria, unde a dat direct peste adresa corectă. Soția bărbatului, Waltraud, a confirmat imediat că este vorba despre rucsacul soțului ei, în timp ce Alfred se afla chiar lângă ea.

Incidentul dramatic din 1963: „Dacă tata nu supraviețuia atunci, familia noastră nu exista”

Reconciliat cu trecutul, Alfred Rothfischer, ajuns la 86 de ani, și-a amintit clipele dramatice trăite în anul 1963. Avea doar 23 de ani când escalada masivul Stubai alături de prietenii săi. În timp ce traversau ghețarul, tânărul a căzut într-o crevasă adâncă.

Asigurat în coardă, el a fost ținut la timp de amicii de drumeție. Pentru a reuși să iasă la suprafață și să își salveze viața, Alfred a fost nevoit să renunțe la rucsacul greu. Scăpat doar cu leziuni minore, el a raportat atunci pierderea documentelor la poliție, fără să spere vreodată că le va mai revedea.

De-a lungul deceniilor, în familia Rothfischer se glumea des pe seama rucsacului pierdut, rudele spunând că acesta se va întoarce într-o zi din gheață la fel ca și celebrul om al zăpezilor Ötzi. Gluma s-a transformat în realitate după 63 de ani.

Din cauza stării de sănătate și a vârstei înaintate, Alfred nu s-a mai putut deplasa personal în Austria pentru a-și recupera amintirile. Pe 25 august 2026, polițiștii i-au predat rucsacul și obiectele personale fiului său, într-un moment extrem de emoționant pentru întreaga familie.

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