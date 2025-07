Planul Rusiei: un atac aerian cu 2.000 de drone în același timp

Rusia își intensifică războiul cu drone și vizează un nou nivel al atacurilor aeriene. Generalul-maior german Christian Freuding, șeful task force-ului pentru Ucraina din Ministerul Apărării al Germaniei, a declarat, într-un interviu publicat pe 19 iulie, că Moscova plănuiește să lanseze 2.000 de drone simultan asupra Ucrainei.

Invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022, a evoluat rapid de la lupte convenționale la un război tehnologic, în care dronele au devenit o armă principală, ieftină și eficientă. Dacă în primul an erau folosite ocazional pentru recunoaștere, începând cu 2023, Rusia a început să atace masiv cu drone Shahed-136, de fabricație iraniană, rebotezate „Geran-2” de Moscova.

Aceste drone zboară la joasă altitudine, sunt greu de detectat și pot transporta o încărcătură explozivă de peste 30 kg. Costă puțin (aproximativ 20.000 dolari bucata) comparativ cu o rachetă clasică, dar pot provoca daune serioase asupra infrastructurii civile și militare.

Cine este generalul Christian Freuding, cel care avertizează despre valul de drone rusești

General‑majorul Christian Freuding (n. 20 august 1971) este un înalt ofițer al armatei germane (Bundeswehr), cu o carieră militară începută în 1990. A deținut, între 2019 și 2022, comanda Brigăzii Panzerlehr 9 și, din 2022, conduce Centrul de Situații pentru Ucraina („Lagezentrum Ukraine”) din cadrul Ministerului german al Apărării. Din 2023, el conduce și Planificarea Strategică la nivel înalt a armatei germane și urmează să preia, în 2025, postul de Inspector al Forțelor Terestre ale Bundeswehr-ului

În cadrul difuzării periodice „Nachgefragt” a Bundeswehr-ului, Freuding explică public evoluția conflictului din Ucraina, organizarea sprijinului militar german și soluțiile defensive şi ofensive disponibile, inclusiv în contextul amenințării cu atacuri de drone, scrie Euromaidan. Recent, el a atras atenția asupra inegalității economice între costul rachetelor Patriot (de aproximativ 5 milioane euro) și al dronelor Shahed (aproximativ 50.000 euro), îndemnând la dezvoltarea unor soluții defensive și tehnologii de interceptare accesibile.

Producție uriașă de drone în 2025: 2 milioane de FPV-uri și 30.000 de drone de atac

Datele publicate anterior de serviciile ucrainene de informații externe (SZRU), citate de Politico, arată că Kremlinul intenționează să producă în 2025:

2 milioane de drone FPV (first-person view)

30.000 de drone de atac cu rază lungă și drone-capcană

Aceste cifre reflectă o expansiune agresivă a programului de război cu drone al Moscovei, o componentă tot mai importantă a invaziei împotriva Ucrainei.

Recorduri în serie: 728 de drone Shahed lansate într-o singură zi

În iunie 2025, Rusia a doborât orice record anterior, lansând 5.337 de drone de tip Shahed într-o singură lună. Iar pe 9 iulie, a lansat, într-o singură zi, 728 de drone și momeli spre diverse regiuni ale Ucrainei, inclusiv zone din vestul țării.

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders.

Potrivit organizației britanice de monitorizare a conflictelor Airwars, între 13 septembrie 2022 și 30 august 2023, Rusia a lansat deja aproape 2.000 de drone Shahed. Ritmul s-a intensificat dramatic în 2025.

Ucraina încearcă să lovească fabricile de drone din Rusia

Generalul Freuding a explicat, într-un episod al podcastului Nachgefragt al armatei germane (Bundeswehr), că una dintre cele mai eficiente metode prin care Ucraina poate contracara acest tip de atac este lovirea directă a facilităților de producție din Rusia cu rachete cu rază lungă.

„Ucraina poate contracara indirect aceste atacuri masive cu drone prin distrugerea uzinelor de producție de pe teritoriul rus”, a spus generalul german.

Ucraina cere mai multe arme cu rază lungă de la aliații occidentali

Ucraina a atacat deja în mod repetat ținte militare și fabrici de armament aflate pe teritoriul Rusiei, dar pentru o eficiență mai mare, are nevoie de mai multe arme occidentale cu rază lungă.

Germania a anunțat că va furniza sute de sisteme de armament cu rază lungă, produse local, începând din iulie 2025. Decizia vine înaintea acordului semnat de președintele american Donald Trump, prin care NATO va trimite mai multe arme în Ucraina.

Ucraina răspunde cu propria producție: până la 8 milioane de drone pe an

Dar nici Ucraina nu stă pe loc. Atât fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, cât și președintele Volodimir Zelenski au anunțat că Kyiv are capacitatea de a produce între 4 și 8 milioane de drone anual.

„Capacitatea există, dar nu avem încă susținerea financiară internațională ca să o atingem”, a spus Zelenski.

There must – and there definitely will – be more protection for life. We are scaling up joint arms production with our partners: long-range weapons to reduce Russias appetite for killing, and interceptor drones to protect our people.



This week, we reached an agreement with an… pic.twitter.com/xhoLo7J8dv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2025

Dronele ucrainene sunt deja folosite în atacuri împotriva regiunilor ruse și în zonele de pe linia frontului. În paralel, forțele ucrainene au început să vizeze inclusiv capitala Rusiei: în patru nopți consecutive, Moscova a fost atacată, iar pe 20 iulie au fost raportate incendii în regiunea Moscova.

Ce urmează: 1.000 de drone rusești pe zi?

Comandantul Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, a avertizat pe 4 iulie că Rusia ar putea ajunge curând să lanseze până la 1.000 de drone pe zi.

🇷🇺🇺🇦⚠️ "Up to 1,000 shahed drones per day"-Ukraine plans to shift production On July 4th, Robert "Magyar" Brovdi, commander of the unmanneded systems of the Ukrainian armed forces, warned of an massive increase Russian Shahed drone attacks:

Este o estimare care pare din ce în ce mai plauzibilă, în contextul în care Rusia își dezvoltă infrastructura și capacitățile de producție rapidă, bazându-se în special pe tehnologia Shahed, de origine iraniană.