Unikátní muzeum na místě dříve přísně utajované sovětské raketové základny na jihu Ukrajiny nabízí návštěvníkům ukázky z arzenálu studené války včetně raket, které počátkem 60. let vyvolaly karibskou krizi. Muzeum raketových strategických vojsk leží nedaleko ukrajinského Pervomajsku asi 300 kilometrů jižně od Kyjeva. Součástí expozice jsou rakety R-12, které sovětské vedení rozmístilo v roce 1962 na Kubě a vyvolalo tím krizovou situaci hrozící třetí světovou válkou. K vidění je i raketa RS-20B, podle západního značení SS-18 Satan (na snímku z 8. dubna 2017 je její maketa), nejmocnější strategická raketa ve výzbroji sovětských vojsk. Výstavu doplňují ukázky raketových motorů, dopravní techniky a zařízení pro instalaci raket a doplňování paliva. Návštěvníci si mohou prohlédnout celý složitý komplex vybavení raketové jednotky včetně systémů komunikace a řízení a zásobování elektřinou. Muzeum vzniklo v roce 2001 na místě dislokace sovětské 46. raketové divize, jejíž historie sahá do 40. let minulého století. Útvar se proslavil v boji proti německému wehrmachtu. V poválečné éře měla divize ve výzbroji 86 raket, které mohly svými samostatně naváděnými jadernými hlavicemi zasáhnout naráz 800 cílů. Podle vojenských expertů byla za studené války nástrojem hlavního sovětského úderu v západním směru. Možnost vzniku muzea otevřelo ukrajinské rozhodnutí z roku 1992, kdy se země dobrovolně zřekla sovětského jaderného dědictví.