Președintele rus a declarat că forțele sale vor „opri orice activitate militară” între ora 18.00, ora Moscovei și miezul nopții de duminică.

Dar, duminică, președintele Ucrainei a acuzat Rusia că a creat doar o „impresie” de încetare a focului, spunând că forțele ruse își continuă bombardamentele și atacurile de-a lungul liniei frontului.

„În diferite direcții de front, au existat deja 59 de bombardamente rusești și cinci atacuri din partea unităților ruse”, a spus Zelenski.

„În general, în această dimineață a Paștelui, putem afirma că armata rusă încearcă să creeze impresia generală de încetare a focului, în timp ce în unele zone continuă încercări izolate de a avansa și de a provoca pierderi Ucrainei”, a scris Zelenski pe platforma X.

Au existat 387 de cazuri de bombardamente și 19 atacuri ale forțelor ruse între sâmbătă, ora 18:00 (15:00 GMT), și miezul nopții, a spus Zelenski. Dronele au fost folosite de ruși de 290 de ori, a adăugat el.

„Peste tot, luptătorii noștri răspund așa cum merită inamicul, în funcție de situația specifică de luptă. Ucraina va continua să acționeze simetric”, a afirmat el.

Mai multe explozii au fost auzite duminică în Doneţk, oraş controlat de Rusia în estul Ucrainei, pe fondul armistiţiului de Paşte declarat de Kremlin, relatează agenţia rusă oficială TASS, citată de Reuters.

Rusia a spus că forțele sale au ripostat după ce Ucraina a încercat atacuri peste noapte, în ciuda armistițiului de Paște anunțat de Vladimir Putin.

Ministerul Apărării a declarat că „în ciuda anunțului armistițiului de Paște, unitățile ucrainene au încercat noaptea să atace pozițiile rusești în zonele Sukhaia Balka și Bogatir din Republica Populară Donețk, care au fost respinse”, referindu-se la satele din partea de est a regiunii, aflată sub control rusesc.

De asemenea, oficiali ruși au declarat că Ucraina a „încălcat încetarea focului de Paște de mai mult de o mie de ori”, potrivit agențiilor de presă ruse.

Ministerul a spus că forțele ucrainene au tras în pozițiile rusești de 444 de ori, în timp ce au numărat peste 900 de atacuri cu drone ucrainene, conform Interfax.

Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni în Duminica Paştelui să nu îşi piardă speranţa că pacea se va întoarce în ţara lor şi să persevereze pentru a depăşi calea dificilă a războiului pe care au mers deja timp de 1.152 de zile, relatează Reuters.

„Răul îşi poate avea ceasul său, dar Dumnezeu îşi va avea ziua Sa. Acesta este unul dintre sensurile consacrate în povestea lui Hristos. Despre suferinţa şi moartea Sa pământească – şi despre învierea Sa, şi despre adevărul că, mai devreme sau mai târziu, dar inevitabil, răul se va retrage, iar viaţa va triumfa”, spune Zelenski.

Evil may have its hour, but God will have His day. This is one of the meanings enshrined in the story of Christ. Of His earthly suffering and death – and of His resurrection, and the truth that sooner or later, yet inevitably, evil will retreat, and life will triumph.



