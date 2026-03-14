Bilanțul victimelor și daunele provocate

Mîkola Kalașnîk, șeful administrației militare regionale, a avertizat că rapoartele privind pagubele sunt în continuă actualizare, iar bilanțul victimelor a crescut.

„Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, trei se află în stare gravă, iar doi au fost supuși unor intervenții chirurgicale de urgență”, a anunțat Mîkola Kalașnîk.

Totodată, în urma atacurilor, au fost lovite blocuri de locuințe, un cămin studențesc, depozite și situri industriale.

Potrivit comunicatului forțelor ucrainene, 6 rachete și 28 de drone au lovit 11 locații, în timp ce resturile provenite de la proiectilele interceptate au provocat daune în alte 7 locuri.

460 de ținte distruse din 498

Forțele Aeriene Ucrainene au detaliat amploarea atacului, menționând că direcția principală a ofensivei ruse a fost regiunea Kiev.

Din cele 498 de vehicule aeriene lansate de inamic, apărarea ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 460.

Arsenalul folosit de Rusia a inclus: 430 de drone de atac (402 au fost doborâte sau neutralizate); 25 de rachete de croazieră Kalibr (toate cele 25 au fost interceptate); 24 de rachete de croazieră X-101 (toate cele 24 au fost interceptate); 13 rachete balistice Iskander-M / S-400 (7 au fost doborâte sau neutralizate); 4 rachete ghidate aer-sol Kh-59/69 (una a fost interceptată); două rachete antinavă Zircon (una a fost doborâtă).

