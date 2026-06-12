Alarma a fost trasă în urma unei investigații jurnalistice publicate pe 10 iunie de postul public de radio danez DR, în colaborare cu mai multe instituții media europene, pe baza unor date confidențiale furnizate de șefi ai serviciilor secrete nordice și ofițeri de rang înalt.

Conform surselor citate, prezența militară rusă a crescut semnificativ în zonele de graniță cu Finlanda, Norvegia și statele baltice.

Experții avertizează că riscul unui eventual atac rusesc este la cel mai înalt nivel în următorii unu până la trei ani, o perioadă critică în care Europa se află încă în plin proces de consolidare a propriilor capacități de apărare.

Un conflict total

Planurile Moscovei nu vizează doar o simplă demonstrație de forță, ci o pregătire structurală pentru o confruntare modernă, de tip total.

„Va fi un război care va avea loc în toate dimensiunile. Va avea loc pe uscat, în aer, pe mare, în spațiu și în spațiul cibernetic”, a declarat general-maiorul danez Brian Nissen.

Evaluările recente ale amenințărilor realizate de diverse guverne europene, coroborate cu documente interne ale NATO din anul precedent, indică o intensificare clară a riscurilor.

Serviciul de informații militare al Suediei a confirmat că Rusia a suplimentat masiv numărul militarilor din unitățile operative de luptă.

„Nu credem că sunt staționați acolo doar de paradă. Este vorba despre posibilitatea de a înfrunta NATO într-un conflict mai amplu, ulterior. Se pregătesc pentru un conflict major”, a transmis Thomas Nilsson, șeful serviciilor secrete suedeze.

Noi baze și trupe masate la frontieră

O confirmare vizuală a acestor mișcări strategice a fost publicată pe 11 iunie de cotidianul britanic The Telegraph, care a dat publicității imagini geolocalizate din satelit ce surprind amploarea șantierelor militare rusești.

La frontiera cu Finlanda imaginile indică ridicarea rapidă de noi cazărmi, cantine și depozite logistice în mai multe puncte de-a lungul graniței comune.

În regiunea Karelia se află în plină dezvoltare o nouă bază militară amplasată în localitatea Novaia Vilga.

La granița cu Estonia monitoarele din satelit au surprins o concentrare sporită de vehicule și echipamente tehnice de luptă.

De asemenea, în enclava Kaliningrad, o bază militară strategică din această zonă puternic militarizată își mărește rapid efectivele și numărul de trupe detașate.

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