Lavrov insinuează că eventualele capacități militare instalate în Danemarca ar fi îndreptate împotriva Rusiei. „Desigur, dacă Groenlanda se militarizează și se creează acolo capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv de ordin tehnico-militar”, a declarat șeful diplomției ruse în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse.

„Arctica trebuie să rămână o zonă a păcii și cooperării”, a insistat Lavrov, deși Rusia își sporește constant capacitățile militare în această regiune în speranța de a-i exploata resursele pe fondul încălzirii globale.

Reprezentanții regimului de la Moscova s-au abținut până acum să critice deschis posibila anexare a Groenlandei de către Statele Unite și chiar au pus la îndoială faptul că insula, cea mai mare din lume, este parte a Danemarcei, sperând astfel că administrația Trump va da curs solicitărilor Kremlinului privind Ucraina.

Chestionat pe acest subiect, liderul rus Vladimir Putin a susținut că declarațiile actualei administrații de la Washington D.C. cu privire la „anexarea” Groenlandei nu provin dintr-o „idee nebunească” a președintelui Donald Trump, ci au mai degrabă „rădăcini istorice”, notează EFE.

În același timp, Kremlinul se opune categoric întăririi capacităților defensive ale insulei arctice pe motiv că ar reprezenta o amenințare la adresa Rusiei.

La rândul lui, Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Groenlanda este „vitală” Statelor Unite din rațiuni de securitate, întrucât riscă să fie acaparată fie de China, fie de Rusia, iar Danemarca nu i-ar putea asigura protecția într-un astfel de scenariu.

Ca răspuns la intențiile lui Trump în cazul Groenlandei, ceilalți aliați din NATO iau în calcul întărirea capacităților defensive ale insulei arctice.

Amenințând indirect Statele Unite și NATO, Serghei Lavrov contrazice o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit căreia Rusia nu ar fi interesată de Groenlanda.

