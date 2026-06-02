Potrivit autorităţilor ucrainene, patru persoane au fost ucise în Dnipro, iar alte 16 au fost rănite. În capitala Kiev, o persoană şi-a pierdut viaţa, în timp ce cel puţin 20 de oameni au fost răniţi în urma bombardamentelor ruseşti.

Mii de locuitori ai capitalei s-au refugiat în adăposturi după declanşarea alertelor de atac aerian. Martorii au relatat că deasupra oraşului se ridicau coloane groase de fum, în timp ce exploziile s-au auzit în mai multe cartiere, relatează News.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a cerut locuitorilor să nu părăsească adăposturile în timpul raidului.

Totodată, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Tymur Tkachenko, a transmis un avertisment clar: „Inamicul loveşte cu rachete balistice”.

Potrivit lui Klitschko, două blocuri de locuinţe au fost lovite în timpul bombardamentelor, existând temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

„Potrivit medicilor, 51 de persoane au fost rănite în atacul inamic masiv din capitală. Trei dintre acestea sunt copii. 35 de răniți sunt în spital. Inclusiv un copil”, a transmis Vitali Klitschko, pe Telegram.

Pe lângă atacurile asupra capitalei, o instalaţie industrială din Zaporojie a fost, de asemenea, vizată de forţele ruse.

Cu doar câteva ore înainte de bombardamente, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizase că Rusia pregăteşte o operaţiune militară majoră.

„Avertismentele serviciilor de informaţii privind atacurile ruseşti rămân valabile. Este posibil un atac de amploare – l-au pregătit”, a declarat liderul ucrainean în discursul său de seară.

Avertismentul a venit după ce autorităţile ruse au anunţat săptămâna trecută că vor începe „atacuri sistematice” împotriva obiectivelor militare din Kiev.

În acelaşi timp, Ministerul rus de Externe le-a recomandat cetăţenilor străini, inclusiv diplomaţilor şi angajaţilor organizaţiilor internaţionale, să părăsească capitala ucraineană „cât mai curând posibil”.

Noile bombardamente au loc într-un moment de intensificare a confruntărilor dintre cele două state, după ce Ucraina şi-a extins atacurile asupra unor instalaţii petroliere de pe teritoriul Rusiei.

