Reprezentanții trupei au mai spus că „înainte de începerea spectacolului, au semnat un acord prin care nu vor promova persoanele LGBT, extremismul, drogurile și alte lucruri urâte de pe scenă”.

„Am respectat sincer acest acord, pentru că în principiu nu promovăm niciodată nimic. Dar chiar în timpul spectacolului nostru, un reprezentant al co-organizatorului a venit și a spus că spectacolul nostru s-a terminat (…). Nu am vrut să ne punem într-o ipostază urâtă și nu am făcut scandal. În culise, am întrebat care este exact problema? La care ni s-a răspuns că problema se află în textul melodiei Dreamland”, a transmis trupa pe pagina sa de pe VKontakte, echivalentul Facebook din Rusia.

Festivalul a avut loc în satul Staroie Rakomo, lângă Veliki Novgorod, pe 23 și 24 iunie. Unul dintre organizatorii evenimentului, Alexander Rijkov, a confirmat pentru televiziunea rusă RBC că spectacolul trupei Smena a fost întrerupt.

„Mesajul «În țara visurilor mele, nimeni nu vrea război» este puțin în afara contextului, iar versurile lor au fost cu adevărat provocatoare. Băieții, să fiu sincer, nu aveau dreptate. Cred că administrația a făcut ceea ce trebuie”, a spus Rijkov pentru RBC.

Piesa conține, de asemenea, versurile „În țara visurilor mele, polițiștii nu bat trecătorii cu bâte” și „În țara visurilor mele, regimul nu te va ucide doar pentru că poate”. Recomandări „Vrem să trăim lângă mare”. Rușii cumpără locuințe în Mariupolul ocupat și distrus. Cât costă o astfel de proprietate

Potrivit lui Rijkov, în acordul pe care muzicienii l-au semnat înaintea concertului, exista o clauză „cu privire la interzicerea discreditării Forțelor Armate Ruse”, ca urmare, după ascultarea melodiei, organizatorii au decis că trupă încalcă această clauză.

Serviciul de presă al guvernatorului regiunii Novgorod a declarat pentru RBC că festivalul „nu a implicat politică”.

„Ei au fost într-adevăr rugați să nu menționeze cuvântul război în cântec. Din păcate, nu au dat curs cererilor. Prin urmare, organizatorii au decis să le ceară să nu mai continue spectacolul”, a declarat Nikolai Shestakov, șeful serviciului de presă al guvernatorului din Novgorod.

În opinia sa, muzicienii „s-au comportat cu demnitate, nu au încercat să rezolve lucrurile pe scenă și să strice spectacolul pentru ceilalți oameni”.

