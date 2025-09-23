„Nu vor fi trimiși în Ucraina”

Pentru locuitorii din Nordul Îndepărtat și teritoriile aferente, recrutarea începe pe 1 noiembrie. Durata serviciului militar rămâne aceeași – 12 luni. Recruții vor începe să fie trimiși în unități pe 15 octombrie,

„Recrutarea din toamna anului 2025, ca și înainte, se desfășoară conform planului și nu este legată de nicio operațiune militară specială”, a declarat viceamiralul Vladimir Țimlianski, șef adjunct al Direcției Principale de Organizare și Mobilizare a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse. El a adăugat că toți noii recruți vor servi exclusiv în Rusia și nu vor fi detașați în Ucraina.

Cel puțin o treime dintre recruți vor fi repartizați în unități de instrucție, unde vor primi echipament și vor dobândi specialități militare. De asemenea, va continua formarea de companii științifice și sportive.

Citații și restricții dure

Pentru prima dată, recrutarea de toamnă se va realiza în întregime folosind Sistemul Unic de Înregistrare Militară. Acest lucru va permite birourilor militare de recrutare să acorde unele amânări, fără ca recruții să fie nevoiți să se prezinte personal.

Citațiile vor fi trimise atât în format tipărit, cât și electronic. Notificările electronice vor fi trimise în contul personal de pe site-ul Gosuslugi, iar informațiile despre acestea vor fi publicate în registrul public.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Neprezentarea la o citație fără un motiv întemeiat poate duce la restricții, inclusiv interdicția de a părăsi Rusia, de a se înregistra ca întreprinzător individual sau persoană care desfășoară activități independente, de a se angaja în tranzacții imobiliare și de transport, de a obține împrumuturi și de a conduce. În unele cazuri, autoritățile regionale pot suspenda plățile și beneficiile.

Decizia va fi valabilă 12 luni

O caracteristică specială a campaniei actuale este că decizia de recrutare va fi valabilă un an. „Adică, dacă un cetățean chemat în serviciul militar nu este, din orice motiv, trimis să servească în timpul campaniei de recrutare actuale, acesta va fi trimis să servească în timpul următoarei campanii de recrutare”, a explicat Tsimlianski.

Schimbările apar într-o lege semnată de Vladimir Putin în primăvara anului 2025. Andrei Kartapolov, șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat și coautor al inițiativei, spune că acest lucru îi va scuti pe recruți de obligația de a se supune unui al doilea examen de comisie și va reduce povara asupra birourilor de înregistrare.

În plus, pe 24 septembrie, Duma de Stat va examina un proiect de lege privind recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului. Aceasta propune efectuarea de examene medicale și ședințe ale comisiilor pe tot parcursul anului, menținând în același timp datele obișnuite de desfășurare a serviciului militar, primăvara și toamna.

Andrei Krasov, prim-vicepreședintele Comitetului de Apărare, a dat asigurări că modificările vizează eficientizarea activității birourilor de recrutare militară și „nu au nicio legătură cu SVO”.

Rezultatele recrutării de primăvară

Potrivit lui Tsimlianski, 160.000 de persoane au fost chemate în serviciul militar în timpul campaniei de primăvară a anului 2025. Cele mai organizate eforturi de recrutare au fost desfășurate în Buriatia, Karelia, Crimeea anexată, autoproclamatele Republici Populare Donețk și Luhansk, precum și în mai multe regiuni, inclusiv Moscova, Leningrad, Tula, Samara și Sverdlovsk.

În timpul recrutării din toamna precedentă, patru organizații pentru drepturile omului au înregistrat peste 200 de cazuri de recrutare forțată a recruților, a relatat Verstka. Bărbații au fost reținuți în metrou, în locuri publice, la locul de muncă sau acasă, apoi trimiși în armată. Verstka a mai constatat că, în cei trei ani de război din Ucraina, suma mitei necesare pentru obținerea unui act de identitate militar s-a cvadruplat.

Șofer român lăsat fără mașina „dărăpănată", cu 38 de defecte, pe o șosea din Austria: „Pericol iminent"
Știri România 15:24
Șofer român lăsat fără mașina „dărăpănată", cu 38 de defecte, pe o șosea din Austria: „Pericol iminent"
Dan Drăghia, politolog, despre miturile fondatoare ale suveranismul românesc: „Nicolae Ceaușescu și Călin Georgescu au făcut un cult pentru daci, care funcționau politic într-o realitate teritorială flexibilă"
Exclusiv Interviu
Știri România 15:00
Dan Drăghia, politolog, despre miturile fondatoare ale suveranismul românesc: „Nicolae Ceaușescu și Călin Georgescu au făcut un cult pentru daci, care funcționau politic într-o realitate teritorială flexibilă"
Tudor Ionescu de la Fly Project spune cum a ajuns de la 104 kilograme la 84: „Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata"
Stiri Mondene 15:29
Tudor Ionescu de la Fly Project spune cum a ajuns de la 104 kilograme la 84: „Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata"
Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând
Stiri Mondene 15:00
Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând
Ionuț Moșteanu spune pentru prima dată că „se poate și fără Bolojan în România", dar avertizează că va fi foarte rău
Politică 14:36
Ionuț Moșteanu spune pentru prima dată că „se poate și fără Bolojan în România", dar avertizează că va fi foarte rău
Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025
Politică 14:26
Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025
