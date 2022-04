În trecut, magazinul din Melitopol făcea parte din lanțul ATB, o companie cu sediul în Dnipro. Dar un pliant postat pe canalul de Telegram al unui post de televiziune local se laudă că supermarketul face acum parte din lanțul MERA, care-și are sediul central în Sankt Petersburg, Rusia.

Pliantul le promite cumpărătorilor care cheltuiesc cel puțin 500 de grivne (aproximativ 16 dolari) că vor fi înscriși la o „tombolă cu superpremii” – deși nu dezvăluie detalii despre ce ar putea lua acasă câștigătorul.

În altă parte a regiunii Zaporojie, o stemă ucraineană de mari dimensiuni a fost îndepărtată de pe fațada primăriei din orașul Tokmak. Fotografiile care circulă pe rețelele de socializare arată simbolul ucrainean distinctiv – un trident galben pe un fundal albastru – sprijinit de treptele de la intrarea în clădire. O fotografie anterioară pe același canal de Telegram arată un bărbat urcat pe o scară care se pare că lucrează pentru a desprinde tridentul de la locul său.

Tokmak, Zaporozhye region. The Ukrainian trident was removed from the city council building, per decision by the local administration. pic.twitter.com/jVlhoinZDs — Dr.Snekotron (@snekotron) April 30, 2022

Într-un alt oraș ocupat de ruși, Enerhodar, situat în nord-vestul regiunii Zaporojie, a fost introdusă plata în ruble rusești. Energoatom, compania nucleară ucraineană de stat, a anunțat, pe canalul său de Telegram, că există deja magazine de unde produsele aduse din Crimeea, Belarus și Rusia pot fi cumpărate în schimbul rublelor, potrivit portalului Nexta TV.

⚡️Russian occupiers introduce #Russian rubles in #Energodar



There are already stores in the city where you can buy products brought from #Crimea, #Belarus, and #Russia for rubles. pic.twitter.com/ITIFHWsMNC — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

Și parcă a sublinia sentimentul de întoarcere în timp, în regiunea vecină, Herson, aflată tot sub ocupație rusă, a apărut o înregistrare video cu o statuie a fostului lider sovietic Vladimir Ilici Lenin, care este din nou ridicată, în orașul Nova Kahovka.

Recomandări EXCLUSIV. Un jurnalist din Belarus explică ce se întâmplă la Minsk: „Lukașenko nu va trimite armata în Ucraina. Partizanii noștri au demontat calea ferată ca să oprească ofensiva rusă”

O altă înregistrare video surprinde cum statuia dictatorului rus, primul lider al Uniunii Sovietice, este transportată, cu un camion, prin oraș.

O fotografie ulterioară arată cum statuia a fost ridicată pe un soclu, în fața clădirii primăriei.

In New Kakhovka, the invaders erected a monument to Lenin.



Or maybe its better to bring Ilyichs cold body there? pic.twitter.com/2ozn0c09i3 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

„În timp ce Ucraina este prima din lume care introduce pașapoartele electronice, «orcii» (termen peiorativ folosit de ucraineni la adresa trupelor ruse, n.r.) restaurează monumentul lui Lenin în Nova Kahovka, ocupată temporar. Țineți-vă bine, dragilor, când acești sălbatici vor părăsi teritoriul țării noastre, va avea loc Leninfall 2.0″, a scris vicepremierul Mykhailo Fedorov, într-o postare pe Telegram, sub fotografia cu monumentul dedicat liderului sovietic.

Statuile lui Vladimir Lenin au fost un semn distinctiv al orașelor din Uniunea Sovietică, dar multe dintre ele au fost îndepărtate din localitățile ucrainene în ultimii ani, pe măsură ce relațiile cu Rusia s-au deteriorat.

