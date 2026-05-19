Publicația rusă din exil The Insider a aflat cine de la Kremlin supraveghează „afacerea armeană” și numele spionilor ruși trimiși la Erevan pentru a implementa „obiectivele”. În plus, a stabilit cum sunt conectați unii candidați ai opoziției la serviciile secrete rusești.

Supraveghetorii de la Kremlin

Campania anti-Pașinian este coordonată de Direcția Prezidențială pentru Parteneriat Strategic și Cooperare (PSPC), înființată recent. Această structură a înlocuit Direcția pentru Relații Culturale, condusă de fostul consilier prezidențial Dmitri Kozak, care a fost demis după ce nu a reușit să impună politicieni proruși la conducerea Republicii Moldova.

Noua structură este condusă de Vadim Titov, un protejat al prim-adjunctului șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale, Serghei Kirienko. Debutul lui Titov în noua funcție nu a fost unul reușit. Înainte de alegerile generale din Ungaria, care au avut loc pe 12 aprilie, Titov a călătorit la Budapesta împreună cu adjunctul său, Igor Kviatkovski, dar favoritul Kremlinului, fostul premier Viktor Orban, a pierdut categoric. Acum are o nouă șansă să intre în grațiile liderului rus Vladimir Putin.

Supervizorii direcți ai Armeniei din Piața Roșie din Moscova sunt Valeri Cernîșov, șeful Departamentului PSPC pentru Dezvoltarea Relațiilor Interregionale și Socioculturale, și adjunctul său, Dmitri Avanesov, ambii reprezentanți ai serviciilor de spionaj. După ce a servit la o bază militară rusă din Abhazia în 2013, Cernîșov s-a alăturat serviciului secret militar, unde a predat elementele de bază de sabotaj pentru alți spioni. În ceea ce privește activitatea de la Kremlin, el a supravegheat inițial Georgia, după care a fost transferat la dosarul Armenia.

Adjunctul său, Avanesov, a absolvit Academia Militară a Forțelor de Rachete „Petru cel Mare” și deține gradul de colonel. În 2012, el a finalizat un curs de instruire avansată la Institutul de Noi Tehnologii Informaționale al Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului sovietic. Programul s-a numit „Sisteme pentru Evaluarea, Analiza și Prognoza Stării de Securitate Națională”. Ambii au vizitat de mai multe ori capitala Armeniei, Erevan, și s-au întâlnit cu aliați locali ai Kremlinului.

Provocatorii din cadrul Guvernului rus

Viceprim-ministrul Aleksei Overciuk este cel responsabil de „afacerea armeană” în cadrul Guvernului rus. Din această funcție, el amenință aproape zilnic Armenia că se va confrunta cu „probleme economice majore” dacă va continua apropierea de Uniunea Europeană și Statele Unite.

Mihail Kalughin, șeful Departamentului IV pentru statele CSI, supraveghează alegerile armene pentru Ministerul rus de Externe. El și-a început cariera diplomatică în rolul de atașat de presă în Lituania, când misiunea diplomatică era condusă de fostul director adjunct al Serviciului de Informații Externe (SVR), Iuri Zubakov. În 2006, serviciile lituaniene de informații au depistat că atașatul lucra de fapt pentru SVR, iar Kremlinul l-a rechemat la Moscova.

În 2016, Kalughin a lucrat în calitate de consilier economic la Ambasada Rusiei din Washington, D.C., iar numele său a apărut în mass-media în legătură cu amestecul Moscovei în alegerile din Statele Unite. Ca urmare a relatărilor de presă, Kalughin a părăsit Statele Unite și a fost numit la conducerea unei structuri din cadrul Departamentului de Planificare a Politicii Externe al MAE de la Moscova. În iulie anul trecut, el a preluat șefia Departamentul IV pentru țările CSI.

Instrumentele de „putere soft”

Cele mai active organizații rusești din Armenia sunt Fondul Gorceakov, care promovează narațiuni pro-Kremlin; Institutul Național de Cercetare pentru Dezvoltarea Comunicațiilor (NIIRC), condus de ofițerul de carieră SVR Vladislav Gasumianov; Institutul Rus pentru Studii Strategice (RISS), un think-tank de politică externă; și o serie de pseudo-politologi, pseudo-experți și organizații care primesc bani de la Kremlin.

Figuri politice familiare în Rusia, precum senatorii Konstantin Kosaciov și Konstantin Zatulin, se află de asemenea în fruntea campaniei de propagandă anti-Pașinian. Senatorul Zatulin conduce Clubul Internațional Ruso-Armean Lazarevski, care, întâmplător, îl include și pe miliardarul Karapetian, cel pe care Vladimir Putin îl vrea candidat și încearcă să-l impună cu amenințări împotriva lui Pașinian.

Rossotrudnicestvo promovează „puterea soft” prin intermediul Ambasadei Ruse la Erevan. ​​Sub auspiciile Casei Ruse din Erevan, sunt organizate seminarii, prelegeri, mese rotunde și tabere de vară. Accentul principal este pus pe tineri, care sunt îndoctrinați constant cu ideea că Armenia are un viitor doar alături de Rusia. Casa Rusă din Erevan este condusă de fostul corespondent de război al postului de televiziune pro-Kremlin NTV Vadim Fefilov.

Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei Iuri Ceaika, a fost numit recent la conducerea Rossotrudnicestvo. Ceaika Jr. este omul care a intermediat finanțarea ilegală a opoziției proruse din Rep. Moldova înainte de alegeri. El se află din 2022 pe listele de sancțiuni ale SUA și ale UE.

Șeful stației ruse de spionaj de la Erevan și prietenii săi

Pe 3 iunie, Ambasada Rusiei la Erevan va fi plină de activitate: colegii îl vor felicita dimineața pe reprezentantul comercial Aleksei Mîșliavkin cu ocazia împlinirii a 65 de ani. Seara va avea loc un banchet, cu toasturi pentru o „Rusie măreață, Putin, victoria armelor rusești și așa mai departe”. Cu toate acestea, puțini diplomați își dau seama că Mîșliavkin nu este de fapt un reprezentant comercial, ci șeful stației SVR în Armenia. Numele său nu se află pe site-ul Ambasadei Rusiei la Erevan, dar este inclus în schimb în „lista diplomatică”.

Conform The Insider, prin intermediul numeroșilor săi agenți, Mîșliavkin încearcă să afle fiecare mișcare a prim-ministrului armean Nikol Pașinian. În urma „Revoluției de Catifea” din 2018, fostul jurnalist de opoziție Pașinian a preluat funcția de prim-ministru și a devenit principala țintă a aproape tuturor operațiunilor de rusești de dezinformare din Armenia. Mîșliavkin îl urmărește pe Pașinian din noiembrie 2020, când a fost trimis la Erevan, după ce a antrenat imigranți ilegali să spioneze în Armenia, Azerbaidjan și Georgia.

Adjunctul lui Mîșliavkin este Serghei Katin, care a lucrat ca inginer în Departamentul de Comunicații Guvernamentale al FSB și ulterior a urmat cursuri la Academia SVR. Angajat al SVR din 2007, el spionează Armenia din 2022.

Reprezentantul Rosatom în Armenia, Veaceslav Proșkin, va fi cu siguranță prezent la banchetul lui Mîșliavkin. Printre responsabilitățile sale se numără supravegherea Centralei Nucleare Metsamor, construită în epoca sovietică și situată la 26 de kilometri de Erevan. În realitate, funcția de reprezentant al Rosatom în Armenia este doar o acoperire, deoarece Proșkin este ofițer GRU de carieră și supraveghează îndeaproape conducerea armeană.

Detașamentul FSB din Armenia

FSB se bazează în Armenia pe „consilierul diplomatic” Serghei Kivaciuk și prim-secretarul ambasadei ruse Vitali Kuceruk. Înainte de detașarea în Armenia, generalul FSB Kivaciuk nu a lucrat niciodată oficial în străinătate (cel puțin nu sub numele său real).

Generalul Kivaciuk nu numai că îl spionează pe Pașinian, dar îi și monitorizează îndeaproape pe rușii care au fugit în Armenia pentru a nu fi mobilizați la război. Așadar, generalul FSB are multe de făcut în Erevan.

În ceea ce îl privește pe Kuceruk, prim-secretarul ambasadei ruse are nicio legătură cu activitatea diplomatică. Înainte de a fi trimis în Armenia, el a servit în Direcția FSB pentru Flota Baltică și Trupele Regiunii Kaliningrad. El a fost văzut adesea la baza militară rusă din Giumri (Armenia), unde obișnuiește cel mai probabil să se întâlnească cu agenții săi.

Potrivit unei surse dintr-un serviciu de informații, acest „agent special KGB” a făcut parte dintr-un grup care a desfășurat o operațiune sub acoperire împotriva șefei Serviciului de Informații Externe al Armeniei, Kristina Grigorian. Serviciul de Informații Externe al Armeniei a fost înființat în 2023, din ordinul lui Nikol Pașinian.

„Kristina a fost invitată la Moscova pentru un scurt stagiu de practică la Academia SVR, pentru a sta de vorbă, dar a mers la CIA pentru a obține câteva informații, iar apoi americanii au ajutat-o ​​să creeze structura necesară la Erevan. Desigur, au investigat viața ei personală, în special de ce încă trăia fără soț. Ei bine, au verificat cu cine a zburat la Beijing prin intermediul nostru, dar nu au obținut nicio informație semnificativă din punct de vedere operațional”, a declarat sursa citată de The Insider.

Aleksei Mîșliavkin va fi felicitat pe 3 iunie inclusiv de atașatul Aleksandr Gladișciuk. Înainte de Erevan, el a lucrat în cadrul Centrului Principal de Informații Geospațiale 946 al Ministerului rus Apărării din Noghinsk, lângă Moscova. Misiunea acestei unități secrete este de a „furniza informații geospațiale specializate necesare pentru utilizarea în diverse tipuri și sisteme de arme de înaltă precizie”.

Gladișciuk a operat anterior în Belgia, unde a întocmit hărți detaliate cu instalațiile militare ale NATO și întreprinderile importante din punct de vedere economic. În 2020, după izbucnirea războiului în Nagorno-Karabah, a fost transferat la Erevan.

Candidații ruși: unul afiliat FSB, altul condamnat pentru viol

În timpul vizitei lui Nikol Pașinian la Moscova, în începutul lunii aprilie, Vladimir Putin a ținut să-l amenințe, iar premierul armean nu s-a lăsat intimidat și i-a ținut o lecție despre democrație. Putin i-a cerut să permită participarea unui cetățean rus în alegeri. Pașinian i-a explicat că Legea Fundamentală a Armeniei interzice acest lucru. Putin nu i-a menționat numele, dar toată lumea a înțeles că s-a referit la miliardarul Samvel Karapetian, fondatorul blocului electoral Armenia Puternică.

Samvel Karapetian, un cetățean rus cu o avere estimată la 4,1 miliarde de dolari, se află după gratii din cauza faptului că a făcut apeluri publice la acapararea puterii și a pus în aplicare scheme de corupție.

„Samvel nu era interesat să se implice în politică. Treaba lui era să construiască punți cu oficialii și forțele de securitate și să facă bani. Deși nu refuza niciodată solicitările financiare delicate ale Kremlinului. Se pare că a fost puternic presat să creeze blocul «Armenia Puternică» pentru a-l contracara pe Pașinian”, a declarat o sursă familiarizată cu cercul apropiat al miliardarului.

Karapetian este cetățean rus din anul 1999. Conform unor baze de date offline divulgate, Ministerul rus al Afacerilor Interne a trecut „Centrul de Informații FSB” în secțiunea „Locul de muncă” din dosarul său de pașaport. Această notă indică faptul că, dacă cetățeanul este investigat, trebuie contactat mai întâi FSB-ul. Mențiuni precum cea în cazul lui Karapetian sunt folosite de obicei pentru străinii care lucrează sub controlul FSB sau pentru informatorii sub acoperire.

În schimb, un alt prieten al Kremlinului, Gaghik Țarukian, liderul partidului Armenia Prosperă, candidează la alegeri. Țarukian are în spate o carieră destul de turbulentă: a servit în poliție și a fost condamnat în 1979 pentru jaf și viol în grup asupra a doi turiști ruși. Și-a ispășit pedeapsa cu închisoarea în lagărul „Rața Roșie” de lângă Nijni Taghil.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, când Țarukian intrase deja în topul celor mai bogați 100 de oameni din Armenia, instanța l-a achitat. Există însă o altă pată în dosarul său: în noiembrie 2004, lui Nikol Pașinian, pe atunci redactor-șef al ziarului Armenian Time, i-a fost aruncată în aer mașina Niva în centrul Erevanului. Pașinian l-a acuzat pe Țarukian că a ordonat atentatul pentru faptul că a fost nemulțumit de unul dintre articolele sale, dar dosarul penal a rămas nerezolvat.

În Armenia, Țarukian a făcut avere din lactate și coniac. El deține totodată trei companii în Rusia: Tikhivz, Zh Invest și Elite Stroy, care construiesc locuințe de lux în regiunea capitalei ruse.

Țarukian vizitează frecvent birourile de rang înalt din Moscova. În februarie 2019, partidul său, Armenia Prosperă, a semnat un protocol de cooperare cu Rusia Unită, partidul actualului regim de la Moscova.

