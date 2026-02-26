Tunel descoperit lângă Narewka

Unul dintre cele mai mari tuneluri a fost descoperit la mijlocul lunii decembrie, în apropierea satului Narewka, în estul Poloniei, aproape de frontiera cu Belarus.

Potrivit autorităților poloneze, galeria subterană avea o înălțime de aproximativ un metru și jumătate. Intrarea era ascunsă într-o zonă împădurită, pe partea belarusă, iar tunelul se întindea aproximativ 50 de metri pe teritoriul Belarusului și încă 10 metri în Polonia, trecând pe sub gardul de securitate.

Prin acest tunel au trecut aproximativ 180 de migranți, majoritatea provenind din Afganistan și Pakistan. Cei mai mulți au fost reținuți imediat după ce au ieșit la suprafață, pe partea poloneză. Locotenent-colonelul Katarzyna Zdanowicz, din cadrul unității de grăniceri Podlaskie, a declarat pentru The Telegraph că în 2025 au fost descoperite în total patru tuneluri sub granița cu Belarus.

Cine ar fi avut expertiza pentru astfel de lucrări

Oficialii polonezi au spus că persoanele implicate în proiectarea acestor tuneluri aveau „un nivel ridicat de expertiză”, ceea ce sugerează că nu este vorba despre lucrări improvizate.

Experți militari citați de The Telegraph afirmă că astfel de structuri sunt asociate, în mod obișnuit, cu grupări din Orientul Mijlociu care au experiență în construirea de rețele subterane. Printre organizațiile menționate se numără Hamas, Hezbollah, anumite facțiuni kurde și chiar Statul Islamic.

Dr. Lynette Nusbacher, istoric și strateg militar american, a declarat că este „plauzibil” ca grupări susținute de Iran să fie implicate, având în vedere experiența acumulată în conflictele din Liban și Gaza, unde tunelurile au fost folosite intens.

Cu toate acestea, oficialii polonezi spun că responsabilitatea politică aparține regimului condus de Alexander Lukașenko, președintele autoproclamat al Belarusului din 1994 și unul dintre cei mai longevivi lideri din Europa, aliat apropiat al Kremlinului.

O strategie care durează de ani buni

Tensiunile la granița estică a Uniunii Europene au început încă din 2021, înainte de invazia rusă în Ucraina. Atunci, mii de migranți au fost aduși în Belarus și direcționați către frontiera poloneză. Ca reacție, Polonia a construit un gard de aproximativ 200 de kilometri, dotat cu sute de camere și sisteme electronice de supraveghere.

Potrivit The Telegraph, folosirea tunelurilor ar reprezenta o nouă etapă în această strategie. Autoritățile poloneze spun că pot identifica și distruge astfel de galerii subterane, însă avertizează că, de fiecare dată când este închis un punct de trecere, apare altul în altă zonă.