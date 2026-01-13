Rusia a folosit inclusiv rachete balistice în atac

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 18 rachete balistice, 7 rachete de croazieră și 293 de drone de tip Shahed. În plus, infrastructura energetică din regiunile Harkov, Zaporojie și Dnipropetrovsk a fost, de asemenea, lovită, potrivit potrivit Kyiv Independent.

Un atac combinat cu rachete și drone în apropierea Harkovului a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor șase, au raportat autoritățile locale.

Centralele electrice și termice vizate de rachetele Moscovei

Suburbiile Kievului, precum Bucea, Hostomel și Irpin, au rămas fără curent electric și apă potabilă, iar întreruperi de urgență au fost aplicate și în alte părți ale regiunii Kiev, conform companiei energetice Ukrenergo, potrivit Kyiv Independent.

DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a confirmat că una dintre centralele sale termice a fost din nou atacată, echipamentele fiind avariate. Este a opta oară de la începutul lunii octombrie 2025 când centralele sale sunt ținta atacurilor rusești.

Războiul dintre Rusia și Ucraina În această fotografie furnizată de Serviciul de Urgență ucrainean, personalul serviciilor de urgență lucrează pentru a stinge un incendiu în urma unui atac rus în regiunea Kiev, Ucraina, marți, 13 ianuarie 2026.
Pompierii fac față cu greu incendiilor izbucnite după bombardamentele ruse, Foto: Profimedia Images

De la începutul războiului, DTEK a raportat peste 220 de atacuri asupra infrastructurii sale, soldate cu 59 de angajați răniți și patru morți, fără a preciza dacă ultimul bombardament a provocat victime.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat duminică teroarea țintită dusă de Rusia împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează agenția de presă DPA.

Potrivit lui Zelenski, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și 50 de rachete, inclusiv Oreșnik. Atacurile au vizat „ținte care nu au nicio semnificație militară: instalații energetice și clădiri rezidențiale”, a precizat șeful statului ucrainean.

Atacul rus cu cel mai mare impact asupra infrastructurii energetice

După un atac masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, Kievul a rămas fără electricitate, încălzire și apă potabilă, în plină iarnă severă. Primarul Vitali Klitschko a declarat că, până pe 12 ianuarie, 800 de clădiri rezidențiale încă nu aveau curent electric.

„Poate că acesta nu a fost cel mai grav atac, dar este cel mai grav impact pe care l-am văzut. Comparativ cu toate iernile anterioare, situația este acum cea mai gravă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta think tank-ului DiXi Group, pentru Kyiv Independent.

Rachete Oreșnik rusești într-o remorcă.
Rachete Oreșnik. Foto: Shutterstock

Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik în ultimele atacuri

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ținte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreșnik, a anunțat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Racheta Oreșnik este descrisă ca un sistem balistic modern cu rază medie de acțiune, proiectat pentru lovituri de mare precizie împotriva țintelor strategice. Aceasta ar avea o viteză hipersonică, capabilă să atingă peste Mach 5 în faza finală, fiind dificil de interceptat de sistemele clasice de apărare antiaeriană.

Oreșnik este concepută pentru a transporta focoase convenționale sau nucleare și ar utiliza tehnologii avansate de ghidaj inerțial, posibil completate de corecții prin satelit, pentru a asigura o precizie ridicată.

Totuși, deși o armă fparte puternică, Oreșnik se bazează pe o tehnologie învechită.

„Oreșnik” este dezvoltată pe baza unei modificări a RS-26, potrivit Forbes. RS-26 este o rachetă de 40 de tone care se încadrează în două categorii. În funcție de unghiul din care este declanșată, RS-26 poate fi o ICBM sau o IRBM. Totuși, cea mai confortabilă versiune este cea de IRBM, adică cu rază intermediară de acțiune, notează Forbes.

Cu 70% mai mulți civili uciși de tacurile ruse față de 2023

Potrivit misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU), bilanțul victimelor civile a continuat să crească în 2025, cu cel puțin 2.514 morți și 12.142 de răniți, ceea ce reprezintă o creștere de 31% față de 2024 și de 70% comparativ cu 2023, potrivit Le Monde.

Câți civili ucraineni au murit în total de la începutul războiului

De la începutul invaziei ruse, la 24 februarie 2022, ONU a înregistrat aproape 15.000 de civili uciși și peste 40.600 răniți, deși numărul real este probabil mult mai mare din cauza accesului limitat în anumite zone.

HRMMU menționează și afirmațiile Moscovei privind 253 de civili uciși și 1.872 răniți în Rusia în urma unor atacuri atribuite Ucrainei în 2025, însă subliniază că aceste date nu pot fi verificate independent și nu au putut fi confirmate din cauza lipsei de transparență și a accesului restrâns pe teritoriul rus.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Unica.ro
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Libertateapentrufemei.ro
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Spitale fără căldură în București: intervenţii chirurgicale amânate la Institutul CC Iliescu
Știri România 11:25
Spitale fără căldură în București: intervenţii chirurgicale amânate la Institutul CC Iliescu
„O să mai auziți de noi doar în cărți”. Cât ar putea costa roșiile în piețele din România, după acordul UE-Mercosur. Avertismentul dur al fermierilor
Știri România 11:00
„O să mai auziți de noi doar în cărți”. Cât ar putea costa roșiile în piețele din România, după acordul UE-Mercosur. Avertismentul dur al fermierilor
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Reacția fanilor după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce au scris pe pagina show-ului despre Cătălin Măruță
Stiri Mondene 13:04
Reacția fanilor după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce au scris pe pagina show-ului despre Cătălin Măruță
Cum arată Andreea Popescu după ce a slăbit 17 kilograme. Imagini de la sală cu fosta dansatoare a Deliei. „Începe să-mi placă”
Stiri Mondene 12:57
Cum arată Andreea Popescu după ce a slăbit 17 kilograme. Imagini de la sală cu fosta dansatoare a Deliei. „Începe să-mi placă”
Parteneri
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
TVMania.ro
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
București, cea mai rece dimineață din ultimii 10 ani. Unde a fost polul frigului
ObservatorNews.ro
București, cea mai rece dimineață din ultimii 10 ani. Unde a fost polul frigului
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Parteneri
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax.ro
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
UDMR acuză MAE și USR în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu s-a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”
Politică 12 ian.
UDMR acuză MAE și USR în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu s-a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026