Rusia a folosit inclusiv rachete balistice în atac

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 18 rachete balistice, 7 rachete de croazieră și 293 de drone de tip Shahed. În plus, infrastructura energetică din regiunile Harkov, Zaporojie și Dnipropetrovsk a fost, de asemenea, lovită, potrivit potrivit Kyiv Independent.

Un atac combinat cu rachete și drone în apropierea Harkovului a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor șase, au raportat autoritățile locale.

Centralele electrice și termice vizate de rachetele Moscovei

Suburbiile Kievului, precum Bucea, Hostomel și Irpin, au rămas fără curent electric și apă potabilă, iar întreruperi de urgență au fost aplicate și în alte părți ale regiunii Kiev, conform companiei energetice Ukrenergo, potrivit Kyiv Independent.

DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a confirmat că una dintre centralele sale termice a fost din nou atacată, echipamentele fiind avariate. Este a opta oară de la începutul lunii octombrie 2025 când centralele sale sunt ținta atacurilor rusești.

Pompierii fac față cu greu incendiilor izbucnite după bombardamentele ruse, Foto: Profimedia Images

De la începutul războiului, DTEK a raportat peste 220 de atacuri asupra infrastructurii sale, soldate cu 59 de angajați răniți și patru morți, fără a preciza dacă ultimul bombardament a provocat victime.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat duminică teroarea țintită dusă de Rusia împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează agenția de presă DPA.

Potrivit lui Zelenski, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și 50 de rachete, inclusiv Oreșnik. Atacurile au vizat „ținte care nu au nicio semnificație militară: instalații energetice și clădiri rezidențiale”, a precizat șeful statului ucrainean.

Atacul rus cu cel mai mare impact asupra infrastructurii energetice

După un atac masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, Kievul a rămas fără electricitate, încălzire și apă potabilă, în plină iarnă severă. Primarul Vitali Klitschko a declarat că, până pe 12 ianuarie, 800 de clădiri rezidențiale încă nu aveau curent electric.

„Poate că acesta nu a fost cel mai grav atac, dar este cel mai grav impact pe care l-am văzut. Comparativ cu toate iernile anterioare, situația este acum cea mai gravă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta think tank-ului DiXi Group, pentru Kyiv Independent.

Rachete Oreșnik. Foto: Shutterstock

Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik în ultimele atacuri

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ținte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreșnik, a anunțat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Racheta Oreșnik este descrisă ca un sistem balistic modern cu rază medie de acțiune, proiectat pentru lovituri de mare precizie împotriva țintelor strategice. Aceasta ar avea o viteză hipersonică, capabilă să atingă peste Mach 5 în faza finală, fiind dificil de interceptat de sistemele clasice de apărare antiaeriană.

Oreșnik este concepută pentru a transporta focoase convenționale sau nucleare și ar utiliza tehnologii avansate de ghidaj inerțial, posibil completate de corecții prin satelit, pentru a asigura o precizie ridicată.

Totuși, deși o armă fparte puternică, Oreșnik se bazează pe o tehnologie învechită.

„Oreșnik” este dezvoltată pe baza unei modificări a RS-26, potrivit Forbes. RS-26 este o rachetă de 40 de tone care se încadrează în două categorii. În funcție de unghiul din care este declanșată, RS-26 poate fi o ICBM sau o IRBM. Totuși, cea mai confortabilă versiune este cea de IRBM, adică cu rază intermediară de acțiune, notează Forbes.

Cu 70% mai mulți civili uciși de tacurile ruse față de 2023

Potrivit misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU), bilanțul victimelor civile a continuat să crească în 2025, cu cel puțin 2.514 morți și 12.142 de răniți, ceea ce reprezintă o creștere de 31% față de 2024 și de 70% comparativ cu 2023, potrivit Le Monde.

Câți civili ucraineni au murit în total de la începutul războiului

De la începutul invaziei ruse, la 24 februarie 2022, ONU a înregistrat aproape 15.000 de civili uciși și peste 40.600 răniți, deși numărul real este probabil mult mai mare din cauza accesului limitat în anumite zone.

HRMMU menționează și afirmațiile Moscovei privind 253 de civili uciși și 1.872 răniți în Rusia în urma unor atacuri atribuite Ucrainei în 2025, însă subliniază că aceste date nu pot fi verificate independent și nu au putut fi confirmate din cauza lipsei de transparență și a accesului restrâns pe teritoriul rus.

