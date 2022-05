Anunțul că rușii au folosit muniţii cu fosfor alb a fost făcut de şeful administraţiei regionale militare din Doneţk, Pavlo Kirilenko, pe contul său Telegram.

„Noaptea trecută, trupele ruse au efectuat bombardamente asupra unei şcoli cu muniţie cu fosfor alb interzisă. Şcoala a ars din temelii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime: în interiorul clădirii se afla doar personalul de pază, care a reuşit să se salveze”, a scris guvernatorul.

Înainte de invazia rusă în Ucraina, la școala Avdiivka nr. 1 învățau peste 200 de copii, mai precizează Kirilenko, adăugând că în momentul atacului, în clădire „nu era niciun soldat, nici măcar un echipament militar”.

Russian troops attacked the school №1 in Avdiivka (Donetsk Oblast) with banned phosphate munitions. No casualties are reported, says Pavlo Kyrylenko, Head of the Donetsk Regional State Administration 1/2 pic.twitter.com/nuaUiySXxJ