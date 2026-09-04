Kievul confirmă că vizita va avea loc duminică

Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat de mai multe ori Moscova în calitate de emisari ai lui Trump, dar nu s-au deplasat niciodată la Kiev.

Aceste vizite repetate la Moscova și unele declarații favorabile Kremlinului făcute de Witkoff au stârnit critici legate de „calitatea” emisarilor lui Trump și temeri de faptul că președintele american ar putea recurge la compromisuri care să pună în pericol securitatea Europei și chiar a Statelor Unite.

Conducerea de la Kiev insistă de mai mult timp ca Witkoff și Kushner să vină în Ucraina. O vizită prevăzută anterior nu a mai avut loc.

Moscova încearcă să-i sperie pe emisarii americani

The Kyiv Independent nu exclude ca vizita emisarilor lui Trump, anunțată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski încă de la sfârșitul lunii iulie, să fie anulată în ultima clipă.

O sursă apropiată dosarului a declarat pentru publicația ucraineană că Witkoff s-a interesat de alternative pentru deplasarea la Kiev, întrucât ar fi „început să se sperie” de avertismentele primite din partea rușilor.

„Rușii nu vor ca ei să vină aici, la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la sentimentele rusești. Li se spune acolo că este periculos”, a spus sursa citată de The Kyiv Independent.

Emisarii lui Trump au plănuit să viziteze inițial Moscova, cel mai probabil pe 5 septembrie, apoi Kievul. Ei și-ar fi dorit să ajungă la Kiev cu avionul, dar spațiul aerian al Ucrainei este închis de la lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022.

De atunci, liderii de stat străini vin la Kiev cu trenul, dar Steve Witkoff nu se simte confortabil cu o astfel de călătorie.

O sursă apropiată administrației Trump a confirmat pentru The Kyiv Independent că vizita este planificată, dar nu a exclus că „ar putea fi totuși anulată”.

SUA au cerut Rusiei să nu bombardeze Kievul

SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe. O persoană familiarizată cu situația a declarat că administrația Trump a cerut și Rusiei să nu atace Kievul în timpul călătoriei planificate a lui Witkoff și Kushner, dar „Rusia nu s-a angajat” deocamdată să țină cont de această solicitare.

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