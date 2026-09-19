Cauza principală a declanșării bolii Alzheimer ar putea fi o moleculă din creier, conform unui nou studiu

O nouă descoperire legată de boala Alzheimer sugerează că o moleculă proteică numită ERBB4 ar putea fi cheia înțelegerii modului în care această afecțiune neurodegenerativă afectează memoria și funcțiile cognitive. Conform unui studiu publicat de Institutul de Științe de Bază din Coreea de Sud, receptorul ERBB4, activat anormal, ar putea declanșa multiple probleme neurologice asociate cu această boală.

Boala Alzheimer, caracterizată de acumularea de plăci amiloide și încurcături de tau, duce la hiperactivitatea neuronilor și la pierderea conexiunilor nervoase. Însă, mecanismele exacte care leagă aceste modificări de declinul cognitiv au rămas până acum neclare, conform publicației britanice The Independent. Studiul coreean oferă o perspectivă nouă asupra acestui proces, identificând ERBB4 ca un factor crucial.

Molecula care declanșează dezechilibre

Cercetătorii au descoperit că receptorul ERBB4, prezent în mod normal în neuronii inhibitori din creierele sănătoase, apare anormal în neuronii excitatori la pacienții cu Alzheimer. Acești neuroni excitatori, responsabili de intensificarea activității cerebrale, devin hiperactivi și contribuie la degradarea cognitivă. „Aceste descoperiri identifică expresia aberantă a ERBB4 în neuronii excitatori ca un factor timpuriu al fiziopatologiei bolii Alzheimer”, au explicat autorii studiului.

În cadrul experimentelor pe șoareci, cercetătorii au observat că astrocitele și microglia – celulele de susținere din creier – au eliminat din greșeală conexiuni neuronale sănătoase în prezența ERBB4 activat anormal. Acest fenomen a avut loc înainte ca simptomele cognitive majore să fie vizibile, indicând implicarea timpurie a receptorului ERBB4 în evoluția bolii.

Intervenții care oferă speranță

Pentru a testa impactul receptorului ERBB4, echipa de cercetare a utilizat tehnologia de editare genetică. Eliminarea receptorilor ERBB4 din neuronii excitatori din hipocampus – o regiune cerebrală esențială pentru formarea amintirilor – a redus activitatea neuronală excesivă și a corectat anomaliile majore. În plus, celulele gliale au devenit mai puțin reactive, iar acumularea de plăci amiloide a scăzut semnificativ.

În urma acestei intervenții, șoarecii modificați genetic au prezentat îmbunătățiri evidente la testele de memorie și cogniție spațială. „Când ERBB4 a fost activat într-un număr mic de neuroni excitatori la șoareci altfel sănătoși, rozătoarele au dezvoltat o activitate cerebrală excesivă și deficiențe cognitive”, au precizat cercetătorii.

Implicații pe termen lung