Un urs a fost văzut de două ori sâmbătă, 19 septembrie 2026, în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, situat la aproximativ 100 de kilometri de București. Locuitorii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert să evite apropierea de animal și să rămână în siguranță, potrivit News.ro.

Primul incident a fost semnalat la ora 10.27, în cartierul Malurile, o zonă din Pucioasa cunoscută pentru potențialul său turistic. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a transmis un mesaj de avertizare, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și SMURD.

Un al doilea mesaj RO-Alert a fost emis la ora 19.01, după ce animalul a fost văzut din nou în localitate. La intervenție au participat pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, alături de un echipaj SMURD și unul al Jandarmeriei Dâmbovița.

Peste 850 de urși bruni pot fi extrași prin împușcare, ca măsură de prevenție, în România, în anii 2026 și 2027, potrivit legii aflate în procedură parlamentară. Proiectul a fost declarat constituțional de Curtea Constituțională a României, iar miercuri, 9 septembrie, comisiile reunite pentru Agricultură și Mediu din Camera Deputaților au adoptat raportul comun, cu unanimitate de voturi.