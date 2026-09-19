Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 19 septembrie, că România stă mai bine în privința ratingului de țară decât acum 6 sau 12 luni. Pe de altă parte, „cel mai mare defect al nostru, ca societate, este că nu prea ştim să lucrăm împreună”, a completat șeful statului, aflat la Bistrița-Năsăud, la evenimentul „Via Transilvanica Business Fest” de la Piatra Fântânele.

„Insist pe echilibru pentru că, dacă urmăreşti media din România scrisă şi audio-video, pare că suntem catastrofă. Şi oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înşine. Şi nu e chiar aşa. Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut", a declarat Nicuşor Dan, citat de news.ro.

Președintele a adăugat că în ceea ce privește „discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum 6 luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni", asta deoarece „politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă”.

„Eu am o mare încredere în privatul din România şi mă întâlnesc cu oameni, străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă, economică a României şi evident că asta vi se datorează. Uneori, în ciuda a ce a făcut statul, trebuie să fim foarte direcţi. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsura în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm. În trei cuvinte, eu sunt foarte optimist şi am încredere", a completat șeful statului.

Nicuşor Dan a admis însă că sunt și probleme: „Noi nu prea ne cunoaştem unii pe alţii şi, din cauza asta, şi gândim în clişee unii despre alţii. Și gândim în clişee şi despre noi, ca societate, de multe ori. Şi atunci, cu cât mai mult reuşim să stăm de vorbă şi să vedem cum vedem lumea fiecare dintre noi, o să reuşim şi noi, ca societate, să ne asumăm aşa cum suntem şi cu bune, şi cu rele".

„Poate o să reuşim să depăşim, în opinia mea, cel mai mare defect al nostru ca societate: nu prea ştim să lucrăm împreună", a conchis el.

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 5 mai Guvernul a căzut prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan a promis un nou Guvern „într-un termen rezonabil”, însă negocierile au durat peste patru luni. Pe 4 iunie l-a nominalizat pe Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înaintea votului din Parlament, iar pe 14 iunie l-a propus pe Adrian Veștea, dar Guvernul său a fost respins pe 22 iunie.