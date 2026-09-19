574.060 de pensionari ar putea fi executați silit, din cauza pensiilor calculate greșit

Peste jumătate de milion de pensionari români ar putea fi executați silit pentru recuperarea sumelor plătite în plus, inclusiv prin popriri de o treime din pensie, după ce s-au constatat suspiciuni de supraevaluare a punctajelor anuale, potrivit unui raport al Curții de Conturi, spune fosta șefă a Casei de Pensii, potrivit Antena 3.

Circa 2,2 milioane de pensii ar putea fi afectate de erori de recalculare, conform auditului realizat de Curtea de Conturi a României, care a identificat atât plăți insuficiente, cât și supraplăți.

Curtea de Conturi a găsit 2,2 milioane de pensii recalculate greșit

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) trebuie să remedieze aceste erori până la finalul anului 2026.

Potrivit fostei președinte a CNPP, Doina Pârcălabu, instituția se confruntă cu o sarcină extrem de complexă.

„Complicația vine și prin faptul că orice eroare trebuie îndreptată, trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. În cazul pensiilor care au fost calculate mai mici decât prevedea legea, atunci trebuiesc acordate drepturile, diferențele. Și aici procesul este unul mult mai complicat, pentru că trebuie să te întorci înapoi la momentul la care legea a produs efect și să ajungi până în momentul în care tu calculezi diferența care trebuie acordată. Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a declarat aceasta.

Cum se recuperează banii plătiți în plus la pensii

Raportul Curții de Conturi arată că punctajul anual al pensiilor a fost supraevaluat pentru 574.060 de persoane. În aceste cazuri, autoritățile ar putea recurge la rețineri din pensii, dar doar în limita unei treimi din veniturile lunare.

„Atunci când trebuie să plătești pensionarului, lucrurile sunt mai simple, că poți să plătești într-o singură tranșă și ai plătit drepturile curente și diferențele o singură dată. Complicația mai mare este atunci când trebuie să recuperezi, pentru că nu poți să reții mai mult decât de o treime din veniturile pe care le are persoana și atunci trebuie să urmărești lună de lună cât mai ai de recuperat”, a explicat Doina Pârcălabu.

Provocări majore în procesul de corectare

Deși unele dintre greșeli ar fi fost deja remediate, conform actualului președinte al CNPP, numărul mare de dosare afectate ridică dificultăți majore.

Doina Pârcălabu a subliniat că „dacă numărul de pensii calculate greșit este atât de mare, atunci volumul de muncă este unul consistent și nu cred că într-un interval atât de scurt se pot remedia”.

Ea a explicat că anumite erori, cum sunt cele legate de introducerea incorectă a datelor în sistemul informatic, pot fi corectate mai ușor.

Totuși, calculele greșite din cauza preluării manuale a informațiilor necesită o analiză individuală a fiecărui dosar în parte, ceea ce îngreunează procesul.

Erorile manuale, cel mai mare obstacol

Un alt obstacol major identificat îl reprezintă erorile apărute în timpul procesului de evaluare a dosarelor, efectuat de aproximativ 1.000 de angajați temporari.

Aceștia au preluat manual datele din deciziile de pensionare anterioare, informații care nu erau disponibile în sistemul informatic și care erau necesare pentru recalcularea conform noii legislații.

„Ce este mai greu însă este atunci când datele au fost preluate, datele acelea care au fost preluate de oameni, de cei 1.000 de angajați pe durată determinată care s-au ocupat cu procesul de evaluare. Știm că procesul de recalculare a fost precedat de acel proces de evaluare a dosarelor care avea ca și obiectiv preluarea numărului total de puncte din deciziile de pensii, informații care nu se găseau în bazele de date ale sistemului informatic și care erau necesare conform noii legi. Și atunci trebuie mers la dosar și de văzut unde s-a preluat greșit”, a precizat Pârcălabu.