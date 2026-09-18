Horoscop săptămânal Berbec – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Berbec. Informații care pot schimba datele unei călătorii, dacă oamenii se află într-o excursie ori se pregătesc să facă o deplasare, care, în lumina veștilor de ultimă oră, ar putea să-i facă să ia decizii în consecință. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Taur. Atenție la tensiunile care s-ar putea naște la locul de muncă în urma unor afirmații sau a exprimării unor opinii contrare celor care ar putea da naștere nu doar la dispute, ci și la manifestarea unei antipatii. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Gemeni. Moment plăcut sau flatant, prin succesul pe care îl poate avea un nativ ori prin felul în care se va afirma sau se va impune în fața publicului larg ori a unor colegi și specialiști. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Rac. Posibil litigiu pe o temă imobiliară sau locativă. Soarele va face, din 23 septembrie, o cuadratură cu Luna Neagră, indicând un conflict cu un partener. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Leu. Primele semne ale prezenței Lunii Negre în sectorul muncii: posibile modificări de program, de atribuții ori noi reguli care îi vor nemulțumi pe nativi. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Fecioară. Nevoie de a face ordine în acte sau de a pune la punct relația cu o instituție (cereri și reclamații) în regimul unui imobil sau al taxelor aferente acestui sector. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Balanță. Informații și contacte prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare cu unele instituții; posibile plecări pentru deplasare, excursie, călătorie sau vacanță. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Scorpion. Îngrijorări cu privire la evoluția unei situații conflictuale sau administrative, aducătoare de schimbări în regimul muncii, care ar putea afecta statutul profesional al nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Săgetător. Soarele va intra în zodia Balanței și va tranzita sectorul relațiilor de prietenie pe care le va consolida dacă acestea vor fi oneste, serioase și profitabile pentru nativi. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Capricorn. Luna va tranzita casa I a personalității Capricornilor și le va oferi ceva mai multă suplețe în abordarea unor teme dificile din viață, iar ei vor deveni mai înțelegători și mai sensibili. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 19 - 25 septembrie 2026

Zodia Vărsător. Vărsătorii vor aduce în discuțiile cu prietenii argumente legate de normă, legitimitate, justificare și adecvare la realitate, atât în relațiile personale, cât și în desfășurarea unor activități comune. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 19 - 25 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 19 - 25 septembrie 2026