Nicușor Dan îndeamnă românii să se bucure de succese: „Pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc aşa”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă, la Bistrița, despre realizările României din ultimii ani și a îndemnat la o abordare echilibrată atunci când sunt analizate progresele țării. Șeful statului a declarat că România nu este „în preajma apocalipsei”, chiar dacă există în continuare probleme precum corupția și grupurile de interese.

Nicușor Dan, către români: „Să ne bucurăm când avem succese”

Nicușor Dan a participat, sâmbătă, 19 septembrie, la inaugurarea lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Președintele României a vorbit despre importanța existenței unui spital modern în apropierea comunității și a spus că o astfel de investiție poate contribui la atragerea unor medici buni.

„E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că un spital modern atrage medici buni. (...) Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical, vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese şi să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc aşa!”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Șeful statului a recunoscut că România se confruntă în continuare cu probleme, dar a subliniat că progresele trebuie apreciate atunci când acestea există. „Bineînţeles că România are corupţie, bineînţeles că România are grupuri de interese care acţionează în interes propriu şi nu în interesul public, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai digitalizaţi decât suntem, bineînţeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem nişte succese, să ne uităm la ele ca la nişte succese!”, a declarat președintele.

„Nu spun că totul e perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem”

Nicușor Dan a dat drept exemplu realizarea unor proiecte cu bani europeni și respectarea termenelor asumate: „Am avut nişte oameni care au avut un termen-limită, au avut nişte bani europeni şi s-au încadrat în termenul-limită, ăsta e un succes şi sunt multe altele”.

Președintele a relatat și o discuție de la conferința desfășurată vineri în Ucraina, unde a participat și președintele Serbiei. Potrivit lui Nicușor Dan, acesta s-a declarat impresionat de realizările României în ultimii 20 de ani. „Ieri am participat la o conferință în Ucraina și acolo a participat și președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina. A spus public în conferința de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici”, a relatat șeful statului.

Nicușor Dan a spus că aceste progrese sunt rezultatul muncii întregii societăți. „Toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună, oamenii de aici au muncit. (...) De aici speranța, dacă noi am făcut drumul ăsta. Am fi putut să îl facem mai repede, bineînțeles, nu spun că totul e perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bună societatea asta pentru noi și copiii noștri”, a mai spus Dan.

România, în criză politică de peste 4 luni

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.