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Nicuşor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureşan a fost desemnat premier. Are 10 zile să formeze un Guvern, după publicarea în Monitorul Oficial

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025. Foto: Hepta
Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025. Foto: Hepta
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Preşedintele Nicuşor Dan a semnat sâmbătă, 19 septembrie, decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcția de premier, au declarat surse politice pentru Libertatea.

Semnarea documentului a avut loc la două zile după numirea verbală.

După ce decretul va fi publicat în Monitorul Oficial, adică cel mai probabil luni, 21 septembrie, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să formeze un Guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură.

Constituția prevede la articolul 103 următoarele:

„(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”.

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 5 mai Guvernul a căzut prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan a promis un nou Guvern „într-un termen rezonabil”, însă negocierile au durat peste patru luni. Pe 4 iunie l-a nominalizat pe Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înaintea votului din Parlament, iar pe 14 iunie l-a propus pe Adrian Veștea, dar Guvernul său a fost respins pe 22 iunie în Parlament. Apoi, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Siegfried Mureșan.

Pe 17 septembrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea.

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Tags: PNL - Partidul National Liberal Nicușor Dan Siegfried Mureșan
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