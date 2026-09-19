Prima minivacanță din noul an școlar. Când vor avea elevii un weekend prelungit

Elevii și copiii de grădiniță vor beneficia de o minivacanță de trei zile la începutul lunii octombrie, după nici o lună de la începerea școlii.

Pauza intervine la aproximativ o lună de la debutul noului an școlar și precedă vacanța de toamnă, stabilită pentru finalul lunii octombrie.

De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie

Conform structurii anului școlar 2026-2027, Ziua Internațională a Educației, sărbătorită pe 5 octombrie, va fi nelucrătoare în toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Structura anului școlar 2026-2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ziua Internațională a Educației este prevăzută explicit în Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3194/2026, care reglementează structura anului școlar 2026-2027.

Conform articolului 3 al acestui document: „În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”.

Minivacanță, la o lună de la începerea școlii

Astfel, elevii din școlile și grădinițele preuniversitare vor avea liber în această zi, care marchează o pauză binevenită la aproximativ o lună de la începutul anului școlar, ce a avut loc pe 7 septembrie 2026.

Această zi liberă, ce cade într-o zi de luni, se va alătura weekendului din 3-4 octombrie, oferind elevilor o pauză de trei zile consecutive. Reluarea cursurilor este programată pentru marți, 6 octombrie.

Este important de precizat că această zi liberă nu este considerată o vacanță școlară propriu-zisă, ci o pauză suplimentară ce coincide cu weekendul precedent, formând o minivacanță.

Spre deosebire de învățământul preuniversitar, în cazul universităților, structura anului academic este stabilită individual de către fiecare instituție.

Când începe vacanța de toamnă a elevilor în 2026

După această minivacanță, elevii vor continua cursurile până pe 23 octombrie, marcând finalul primului modul de învățare.

Vacanța de toamnă este programată să înceapă pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie. Toți elevii din România, indiferent de județ, se vor întoarce la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul de cursuri din anul școlar 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie și se va încheia pe 22 decembrie.

După aceea, elevii vor intra în vacanța de iarnă, care va dura din 23 decembrie până în 10 ianuarie 2027. Reluarea cursurilor este programată pentru 11 ianuarie.

Structura anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 însumează 36 de săptămâni de activitate didactică, împărțite în cinci module, cu pauze între ele.

Vacanța mobilă de o săptămână va avea loc între 15 februarie și 7 martie 2027, perioada exactă fiind stabilită de inspectoratele școlare din fiecare județ, în urma consultării cu elevii, părinții și profesorii.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027, urmată de ultimul modul de cursuri, care începe pe 5 mai și se termină pe 18 iunie. După această dată, majoritatea elevilor vor intra în vacanța de vară.