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Elena Udrea a distribuit o fotografie de colecție din Costa Rica, realizată pe 19 septembrie 2018, cu doar o zi înainte de nașterea fiicei sale, Eva Maria.
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Elena Udrea a împărtășit cu publicul o amintire plină de emoție din perioada în care se afla în Costa Rica, marcată de așteptarea venirii pe lume a fiicei sale, Eva Maria. Fostul ministru a făcut publică o fotografie de arhivă surprinsă în data de 19 septembrie 2018, cu doar o zi înainte de a deveni mamă pentru prima dată.
În imaginea respectivă, realizată într-un cadru exotic, Elena Udrea apare într-o ținută lejeră de vară, lăsând la vedere burtica de gravidă. Mesajul care a însoțit fotografia din arhivă evidențiază starea de spirit din acele momente, când nu bănuia că nașterea se va produce atât de repede.
„19 Septembrie 2018, Costa Rica. Eu așteptând-o pe Eva, neștiind că a doua zi avea să vină…”, a scris Elena Udrea.
Elena Udrea a stat departe de fetița ei mai mulți ani, după ce fosta politiciană a ajuns la pușcărie în urma sentinței primite în dosarul „Gala Bute”.
Eliberată din închisoare în anul 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani pe care o primise, Elena Udrea și-a revăzut fiica, pe Eva.
Fosta politiciană a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews despre perioada petrecută în spatele gratiilor. „Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit sursei citate.