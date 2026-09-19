Elena Udrea a distribuit o fotografie de colecție din Costa Rica, realizată pe 19 septembrie 2018, cu doar o zi înainte de nașterea fiicei sale, Eva Maria.

Elena Udrea a împărtășit cu publicul o amintire plină de emoție din perioada în care se afla în Costa Rica, marcată de așteptarea venirii pe lume a fiicei sale, Eva Maria. Fostul ministru a făcut publică o fotografie de arhivă surprinsă în data de 19 septembrie 2018, cu doar o zi înainte de a deveni mamă pentru prima dată.

Cum arăta Elena Udrea în ultima zi de sarcină

În imaginea respectivă, realizată într-un cadru exotic, Elena Udrea apare într-o ținută lejeră de vară, lăsând la vedere burtica de gravidă. Mesajul care a însoțit fotografia din arhivă evidențiază starea de spirit din acele momente, când nu bănuia că nașterea se va produce atât de repede.

„19 Septembrie 2018, Costa Rica. Eu așteptând-o pe Eva, neștiind că a doua zi avea să vină…”, a scris Elena Udrea.

Elena Udrea a stat departe de fetița ei mai mulți ani, după ce fosta politiciană a ajuns la pușcărie în urma sentinței primite în dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare anul trecut

Eliberată din închisoare în anul 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani pe care o primise, Elena Udrea și-a revăzut fiica, pe Eva.